2022-01-10 13:29

Правоохранители начали преследовать пятого президента Украины Петра Порошенко по тем же основаниям как и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в 2020 году, когда он стал угрозой рейтингу действующего президента. Об этом сообщил журналист Захар Виноградов.

"Иными словами, пятого президента Украины Порошенко тогда стали преследовать правоохранители, когда он стал угрозой рейтингу действующего президента. Напомню, точно так же и по тем же основаниям начались преследования в 2020-ом Медведчука", – отметил он.

Журналист уверен, что действующему президенту Владимиру Зеленскому и его команде рано или поздно придется ответить за проведенные репрессии.

"Зеленскому и Ко придется расплачиваться за все внесудебные и противозаконные действия, которые совершали они в интересах США на протяжение последних двух с половиной лет – арест Медведчука, закрытие телеканалов, незаконные аресты людей, антироссийское законодательство и прочее, что неминуемо вскроется теми же следователями, которые сегодня предано смотрят Зеленскому в рот, а завтра вызовут его в кабинет для предъявления обвинений. Вот этого поворота судьбы и хочет заранее избежать Зеленский", – считает Виноградов.

В то же время он подчеркнул, что Медведчук, в отличие от Порошенко, не сбежал из Украины и продолжает бороться с действующим режимом.

"Ведь и с Медведчуком, когда Зеленский в 2020-ом решил шантажировать Россию, поступали точно по той же схеме. Только он не уехал, а остался в стране, а Порошенко сбежал.

В этом смысле, угрозой ареста Порошенко Зеленский сделал из него свое оружие — автомат Калашникова, на перевес с которым идет в политическое наступление на сильных мира сего", – констатировал Виноградов.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

В 2021 году мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 144 568 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.