Детали Поможет ли Порошенко политика "махать кулаками после драки"?

2022-01-10 13:35

Экс-президент Петр Порошенко, который находится за границей, опубликовал в Facebook обещание вернуться в Украину 17 января. "17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы появиться в суде и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием", - написал Порошенко.

"Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов построить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане", - пообещал экс президент.

Проблема Порошенко – в том, что он проиграл стратегически. Вот это бегство от повестки, вот эта нецензурная лексика, этот быстрый отъезд из Украины. Порошенко показал всем, что испугался.

На словах Порошенко изображал из себя главного оппозиционера, хотя, когда Зеленскому и компании нужно было принять закон, разрешающий продавать украинскую землю, то Порошенко и его фракция ЕС дали голоса. А чуть только "оппозиционеру" показали уведомление о подозрении – так сразу же "только пятки засверкали".

Поэтому все эти громкие заявления в стиле "я вернусь", все эти – они все мимо кассы. Конечно, это сработало бы в плюс Порошенко – если бы он был здесь. А сейчас работает против Порошенко – потому что он показал, что боится.

Порошенко показал, что боится, Порошенко сбежал от следователя, Порошенко улетел из Украины.

Возможно, это не было бы так фатально, но беда Порошенко, что есть с кем сравнивать. В истории Украины достаточно примеров, когда никто никуда не бежал "світ за очі". Да вот хотя бы Виктор Медведчук, против которого выдвинули целую серию тяжелых обвинений – и государственная измена, и содействие деятельности террористических организаций (хотя до сих пор ни одно из них не доказали.

Медведчук как раз продемонстрировал силу. Он никуда не побежал, хотя, как сам недавно признался, "ходоки" из Офиса президента настойчиво уговаривали его уехать из страны.

А на каждом суде он приводит аргументы и разбивает обвинения, которые выдвинули против него. То есть, превращает суд в сеанс разоблачения в отношении власти во главе с Зеленским.

В итоге, имеем другую картину. Потому что в данном случае стратегически проиграли Офис президента и Зеленский. "Блицкриг" против Медведчука провалился.

А так как прокурорские не могут привести доказательства его вины, то, чем дальше, тем все больше народу понимает, что настоящая причина – это политические репрессии.

Что касается Порошенко, то, как уже говорилось, он проиграл стратегически – и потому что бежал с "поля боя", и потому что продемонстрировал всем страх. Конечно, с человеческой точки зрения его можно понять. Действительно, любому нормальному человеку было бы страшно идти на допрос, было бы страшно оказаться в камере с решетками на окнах. И ничего такого здесь нет. Разве что человек, который претендует на то, чтобы называться политиком первой величины, не имеет права убегать и демонстрировать страх.

И в этом стратегическая ошибка Порошенко и его окружения.

Алексей Калиниченко

Политический аналитик, общественный деятель, публицист