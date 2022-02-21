Мир Путлер югенд: На Донбассе устроили принудительную "мобилизацию" несовершеннолетних

2022-02-21 12:16

На Донбассе сепаратисты начали принудительную "мобилизацию" несовершеннолетних. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова.

"В так называемых "военных училищах" НВФ "ДНР" и "ЛНР" курсантам, которым 16-18 лет, отдан приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях", - сказала Денисова.

Она добавила, что такие действия со стороны сепаратистов нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает привлекать детей к вооруженным конфликтам.

"Призываю Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), международные правозащитные организации отреагировать на вовлечение детей в вооруженный конфликт и факты принудительного призыва детей, граждан Украины, на временно оккупированных территориях, в ряды незаконных вооруженных формирований", - подчеркнула Денисова.