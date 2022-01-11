Детали Медведчук остается одним из самых популярных политиков Украины несмотря на незаконное преследование Зеленским. И это доказывает, кому на самом деле верят украинцы

2022-01-11 14:11

Как бы ни старался президент Владимир Зеленский вместе со своими "слугами" выбить лидера оппозиции Виктора Медведчука из информационной повестки страны, продолжая преследование политика и закрывая независимые СМИ, осмелившиеся говорить правду людям, а не "красивую мечту", написанную на Банковой, у него ничего не получается. Медведчук продолжает оставаться одним из самых популярных политиков страны. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского рейтинга медиапопулярности политиков, который был составлен Украинским институтом политики.

Фото из открытых источников

И в том, что имя лидера оппозиции не сходит с уст как обычных украинцев, так и мировых СМИ, нет ничего удивительного. Ведь абсолютно всем в мире понятно, что Зеленский преследует Медведчука исключительно по политическим мотивам. Исключительно потому, что тот, будучи в оппозиции, сделал для страны намного больше, чем президент, который не нашел даже чем похвастаться в новогоднем обращении.

Медведчук - это цена на газ для украинцев по 175 долл., а не космические тысячи долларов. Да, именно лидер оппозиции еще в прошлом году договорился о скидке для Украины на газ. И что в итоге? Зеленский в угоду западным хозяевам обрек страну на холод и голод. Предприятия, в том числе и хлебобулочные комбинаты, закрываются из-за невозможности платить заоблачные тарифы. А люди вынуждены либо умирать от холода, не имея возможности заплатить за коммуналку, либо же голодать, чтобы не копить долги.

Медведчук - это сотни освобожденных украинцев из плена ОРДЛО. И эта цифра могла бы увеличиться еще на 7 человек, если бы для Зеленского реально была бы важна жизнь каждого нашего гражданина. Но нет, заблокировав передачу Медведчуку сначала четырех украинок, а позже еще трех человек, наша власть показала, чьи жизни на самом деле считает важными, а чьи - второстепенными. А после и вовсе дошла до крайней низости, пиарясь на жизни одной из украинок, которая уже год, как могла быть на свободе. Я сейчас говорю о Наталье Стаценко, которая крайне нуждается в медицинской помощи. Но власть год игнорировала этот факт, а позже цинично, устами "омбудсмена" Денисовой поздравила ее с днем рождения и потребовала немедленного освобождения, заявив, что ее здоровье, оказывается, находится в критическом состоянии!

Медведчук - это равноправный, взаимовыгодный и добрососедский диалог с другими странами, в том числе и с Россией. Будем откровенными: без российского газа, как бы ни хорохорился Зеленский, Украина не выживет. Тем более что мы все равно покупаем тот же российский газ, но через Европу втридорога! Так что мешает прислушаться к абсолютно здравому предложению лидера оппозиции относительно создания газотранспортного консорциума Россия - Украина - Евросоюз? Непомерные амбиции Зеленского? Команда "фу" со стороны хозяев из Вашингтона?

Медведчук - это окончание конфликта на Донбассе. Без преувеличения. Ведь его мирный план по Донбассу с восторгом восприняли абсолютно все европейские лидеры, Россия и стороны конфликта. Все, кроме "зеленой команды", которые продолжают послушно прыгать с тумбы на тумбу по команде Запада, пытаясь хоть как-то спрятаться за НАТО, которому Украина, по большому счету, интересна разве что как очередной полигон.

И, наконец, Медведчук - это простые украинцы. Это миллионы пенсионеров, матерей-одиночек, молодых семей, студентов, учителей, врачей - словом, всех тех, кого нынешняя власть цинично и подло обманула, не выполнив ни одного обещания. Именно поэтому эти люди верят лидеру оппозиции, сделавшему для них больше, чем Банковая с Кабмином и "слугами" вместе взятыми. Потому что несколько лет правления Зеленского доказали: он работает на благо олигархов, а Медведчук - на благо всей нации. И именно поэтому лидер оппозиции будет оставаться одним из самых популярных политиков в стране. А эти все "зеленские" - явление временное. И скоро они закончатся.

Игорь Вальский