Политика В Госдепе США заявили, что Москва готовит планы внутренней дестабилизации Украины

2022-01-12 12:10

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге в Госдепартаменте заявила, что Москва подготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации в отношении Украины.  

"Именно Россия создала этот кризис из ничего. Именно Россия накопила 100 000 военных на границах Украины. Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты действий под чужим флагом (false flag) для Украины.

Именно Россия извергла дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать ее собственные действия", - сказала Нуланд. Также она обратила внимание на то, что Россия проводит военные учения на границе с Украиной.

По словам заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд, решение Российской Федерации провести учения у границ Украины - идет вопреки деэскалации, которую Штаты ожидают от Кремля.

"Очевидно, что это идет в прямо противоположном направлении", - отметила Нуланд.

 

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