Детали Кутуев: Медведчук не находится у власти, но он сделал гораздо больше, чем президент, для достижения мира на Донбассе

2022-01-12 12:43

Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти благодаря тому, что обещал людям мир, борьбу с коррупцией и экономический рост. Но, по сути, мы видим только беспрецедентное наступление на свободу слова, в результате которого уже закрыто полдесятка телеканалов, и внесудебные санкции в отношении политических оппонентов, давление на оппозицию и незаконное преследование ее лидера – народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом в эфире телеканала UkrLive сказал профессор социологии Павел Кутуев.

Он считает, что именно этими факторами обусловлено разочарование украинцев в действующей власти и непосредственно в Президенте Зеленском. Также, по мнению эксперта, не способствует росту рейтинга власти и тотальное внешнее управление Украиной со стороны так называемых партнеров.

"Такое огромное разочарование со стороны избирателей случилось, потому что, с одной стороны, идет атака на любые ростки оппозиции на разных фронтах, а с другой стороны – это капитуляция перед внешними интересами. Когда партнеры позволяют себе в директивной форме говорить, что нам и как делать, кого назначать, это все не добавляет Украине субъектности", – сказал Кутуев.

Социолог также отметил, что те, кто управляют сегодня нашей страной, "совсем оторвались от почвы, от народной толщи" и действуют исключительно в личных интересах. И это одна из причин того, почему эксперт не дает оптимистических прогнозов по поводу вооруженного конфликта на Донбассе.

"Что касается ситуации на Донбассе, то я бы воздержался от оптимистических оценок. Хотелось, чтобы не произошло конфликта хотя бы вокруг Украины. Способно ли нынешнее руководство делать конкретные конструктивные шаги для того, чтобы урегулировать конфликт, строить мир? Я думаю, что это риторический вопрос. Недаром Зеленский и его команда – разочарование всего политического цикла. Они продемонстрировали нежелание, неготовность, неспособность, неумение решать реальные проблемы, которые беспокоят общество", – подчеркнул Павел Кутуев.

Но на фоне полного бездействия Президента и его команды, по мнению социолога, выделяется фигура лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, который, несмотря на уголовное и политическое преследование со стороны власти, не прекращает отстаивать свою позицию и относительно достижения мира на Донбассе, и относительно улучшения социально-экономических показателей в стране.

"С другой стороны, есть лидер оппозиции Виктор Медведчук, который не у власти, без возможности использовать инструменты государственной машины. Но он выполняет четкую, последовательную, пошаговую программу того же достижения мира. И вообще, с вакциной был одним из первых, кто не просто говорил, что нужно где-то достать, а предлагал четкий механизм, как ее закупать, потом способствовал тому, что нужно начать ее производство в Украине, что, кстати, до сих пор не сделано действующей властью. Люди видят, у кого слова и дела идут в диаметрально противоположных направлениях, а у кого слова и дела коррелируются", – констатировал Павел Кутуев.

Напомним, в конце декабря 2021 года Президент Украины своим указом ввел в действие очередное решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов "Первый независимый" и UkrLive, а также медиахолдинга "Новости", учрежденного журналистами закрытых ранее Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. А 10 января Печерский районный суд города Киева в нарушение закона снова продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста ‒ теперь до 10 месяцев ‒ председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

Общаясь с журналистами после очередного судебного заседания, лидер ОПЗЖ констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.