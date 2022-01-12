2022-01-12 12:47

Политические репрессии в отношении главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука "обнуляют" шансы Зеленского на второй президентский срок. Так журналист Иван Славинский прокомментировал решение Печерского районного суда города Киева, который продлил еще на 2 месяца срок домашнего ареста для главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом Славинский написал в Facebook.

"Извините, но это беспредел. Санкции объявили в феврале прошлого года, под домашний арест отправили в мае. И за все это время мы так и не увидели доказательств. Где хоть какие-то доказательства?" – задал вопрос журналист.

Оценивая политическую сторону дела, Славинский пояснил, что репрессии в отношении оппозиции означают, что Зеленский превратился в "Порошенко 2.0".

"Но здесь более интересна политическая сторона дела. Беспредел в отношении ОПЗЖ и Медведчука означает, что Зеленский занимает даже более радикальную позицию, чем Порошенко. Такой себе "Порошенко 2.0". Петро, при всей истерии, все-таки хватало ума лично не запрещать телеканалы/сайты и сажать под домашний арест главного оппозиционера. А при Зеленском запретили каналы "Киевская Русь", "112 Украина", NewsOne, ZIK, а теперь вот еще UkrLive и "Первый независимый", – аргументировал журналист.

Вместе с тем, подчеркнул Славинский, превращение в "Порошенко 2.0" – это серьезная проблема, потому что это "обнуляет" шансы Зеленского на второй срок.

"На самом деле, превращение в "Порошенко 2.0" – это серьезная проблема для Зеленского. Ведь за счет чего выиграл Зеленский? Вы вспомните, как на выборах Зеленский & Co занимали нишу "над схваткой". Т. е. вроде как не прозападные, но и не пророссийские. Не правые и не левые. Не за Майдан и не против Майдана. Третья сила. Да еще и "новые лица", которые не замазаны ни в скандалах, ни в коррупции. А потому выгодно смотрятся на фоне "старых политиков", – напомнил автор.

"А если Зеленский открыто и "по беспределу" начинает "мочить" главную политическую силу Юго-Востока, то сразу же теряет статус "над схваткой". Кроме прочего, это значит, что не будет никаких подвижек по мирному урегулированию на Донбассе", – уточнил он.

Славинский отметил, что репрессии против СМИ и Виктора Медведчука уже оттолкнули от Зеленского оппозиционных избирателей.

"А что выигрывает Зеленский? Запрет телеканалов, репрессии против Медведчука – оппозиционного избирателя Зеленский уже оттолкнул. А для прозападного избирателя "своим" не стал. Для избирателей Порошенко он "агент Кремля", который преследует "шоколадного" "по приказу Путина". Все, тупик", – констатировал журналист.

"Видимо, сам Зеленский этого не понимает. А вот руководство Офиса президента должно понимать. И, конечно же, в ОП это понимают – а значит, сознательно "обнуляют" шансы Зеленского на второй срок", – заключил журналист Иван Славинский.