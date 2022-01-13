Детали Суд продлил домашний арест Медведчуку, и это при том, что украинское общество до сих пор не увидело ни единого доказательства, – Марунич

2022-01-13 12:41

За почти год преследования главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука ни украинское общество, ни коллективный Запад так и не увидел ни единого доказательства в поддержку обвинений, выдвинутых против оппозиционного политика.

Так политический эксперт Дмитрий Марунич в эфире канала UkrLive прокомментировал решение Печерского суда г. Киева, который 10 января продлил срок пребывания домашнего ареста для Виктора Медведчука еще на 2 месяца, сообщает Голос юа.

При этом Марунич отметил, что ни украинское общество, ни западные страны так и не увидели ни единого доказательства виновности Медведчука.

"Сейчас очередной виток преследований в отношении Медведчука. При том, что общество до сих пор толком не увидело ни одного доказательства по тому самому "угольному делу". Это же простые и очевидные вещи! До этого были закрыты 3 телеканала, потом еще 2 телеканала – без какой-либо доказательной базы", – резюмировал эксперт.

По словам Марунича, даже Порошенко не позволял себе такого волюнтаризма как Зеленский.

"Даже Петр Алексеевич Порошенко себе такого не позволял, при всей этой волне критики по отношению к нему. У нас Владимир Александрович использует те же лозунги, что Порошенко, при этом отличается от него большим волюнтаризмом и большей непредсказуемостью. Причем этот волюнтаризм, по сути – это беззаконие", – подчеркнул эксперт.

При этом Марунич обратил внимание, что Медведчук, в отличие от Порошенко, не сбежал за границу, а отстаивает свою позицию, оставшись в Украине.

"История с Медведчуком – это попытка надавать на него как на контактера, переговорщика с российской стороной. Когда он не сбежал за границу, а, наверное, это ожидалось. Как Петр Алексеевич – Петр Алексеевич сбежал за границу. Ему скрывать нечего, он ходит на все эти допросы, отстаивает свою позицию, еще и подал в Европейский суд по правам человека перед Новым годом. Очевидно, что план власти теперь – максимально затягивать весь этот процесс", – отметил эксперт.

"Потому что нечего предъявить (Медведчуку – Ред.). Если бы они были (доказательства – Ред.) – они были бы уже предъявлены обществу", – констатировал эксперт.

"Что касается Зеленского, он утрачивает свою электоральную поддержку", – заключил политический эксперт Дмитрий Марунич.