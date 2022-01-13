Детали Украинский институт политики назвал самых популярных политиков в СМИ 2021 года

2022-01-13 13:33

Украинский Институт политики подготовил итоговый рейтинг активности и присутствия в СМИ ведущих украинских политиков и общественных деятелей в 2021году.

По результатам анализа сообщений на протяжении года в аналитической системе "Медиатека" – публикаций новостных агентств, интернет- и печатных СМИ, телевидения и сообщений в Facebook – сформирован список 262 наиболее упоминаемых политических фигур Украины.

ТОП-25 рейтинга самых популярных политиков по итогам 2021 года:

Наиболее популярные в СМИ политики. Фото: rating.uiamp.org.ua

1. Владимир Зеленский, Президент Украины, занимает первое место в рейтинге (453 376 упоминаний за 2021 год, движение в рейтинге – 0).

- Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против оппозиционных телеканалов и депутата парламента от партии "ОПЗЖ".

-Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если он не сможет закончить войну в Донбассе, то президентом должен стать другой человек.

- Владимир Зеленский выступил за прямой диалог с Россией для урегулирования конфликта в Донбассе.

- Байден поддержал Зеленского, поговорив с ним "по-мужски".

- Было опубликовано скандально известное расследование финансовых махинаций Зеленского "Pandora Papers".

-Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен.

-Президент Украины Зеленский подписал закон об олигархах.

- Зеленский пожелал получить "четкую перспективу" от НАТО в 2022 году

- BBC News Украина собрала основные кризисы, возникшие в первый год президентства Владимира Зеленского, и проанализировала, как он их преодолевал.

2. Пётр Порошенко, 5-й Президент Украины (74636; 0).

- Порошенко объяснил, почему не запретил пророссийские телеканалы в 2018 году.

- Порошенко призывает не игнорировать информацию об эскалации на границах Украины и предпринять ряд шагов.

- Порошенко отрицает сговор с Медведчуком по поставкам угля из ДНР и ЛНР.

- "В условиях конспирации". За что власти Украины обвинили экс-президента Петра Порошенко в госизмене.

- Порошенко покинул Украину перед вызовом на допрос.

3. Виктор Медведчук, 9-й созыв, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат

(68726; +10).

- "Мы готовы к жесткой борьбе" - Виктор Медведчук отреагировал на санкции против независимых телеканалов.

- Виктор Медведчук отрицает связь телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne с Россией.

-Медведчук призвал Украину покупать газ напрямую у России.

- Суд в очередной раз продлил домашний арест В. Медведчука.

- Виктор Медведчук: Я из Украины никогда и никуда бежать не буду.

- Тайные наказы Зеленскому. ЕС вступился за Медведчука.

- Виктор Медведчук: Я выступаю и буду выступать против внешнего управления США и Запада.

4. Максим Степанов, экс-министр здравоохранения (57962;-1)

- Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что в Украине может появиться "индийский" штамм коронавируса.

- Нардепы собирают подписи, чтобы уволить Степанова.

- Вениславский: Сегодня вопрос отставки Степанова не обсуждается.

- Рада готовит отставку Степанова – 4 причины его уволить и почему он останется.

- Министра отправили в отставку. Степанов сопротивлялся.

5. Дмитрий Кулеба, Министр иностранных дел Украины(49607;+5)

- Кулеба назвал условие для начала войны в Донбассе.

- Кулеба объяснил Лаврову, кого могут привести в чувство Франция и Германия.

- Дмитрий Кулеба пригрозил России "болезненными последствиями" в случае осуществления ею военных авантюр в Донбассе.

- Украина готова пойти на уступки в переговорах с Россией, однако Москва должна ответить тем же. - Дмитрий Кулеба.

- Дмитрий Кулеба главным достижением этого года назвал создание первой за 30 лет целостной стратегии внешнеполитической деятельности.

- Кулеба обратился в страны Запада: "Не продавайте Украину".

6. Виктор Ляшко, Министр здравоохранения Украины (47482; 0).

- Верховная Рада назначила главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко министром здравоохранения.

-В следующем году в Украине начнется производство вакцины от коронавируса – Ляшко

-Как в Италии в начале эпидемии. Дельта в Украине распространяется стремительно – Ляшко.

- Виктор Ляшко: На сегодняшний день штамма "Омикрон" в Украине не обнаружено.

- В. Ляшко подписал приказ о введении дополнительной дозы вакцины от COVID-19: кому рекомендовано получить.

- Ляшко говорит об улучшении ситуации с Covid, но советует готовиться к новой волне.

7. Виталий Кличко, Мэр Киева (40590;-3)

-Мэр Киева Виталий Кличко обогнал президента Владимира Зеленского в рейтинге доверия к украинским политикам.

- Виталий Кличко заявил, что не боится президентства.

- Под Киевсоветом собрали митинг против удорожания проезда. Кличко обещает консультации.

- Кличко: На переговорах во время Майдана Янукович вскочил, начал идти ко мне очень агрессивно. Я уже думал: "Как-то президента бить нельзя".

- Виталий Кличко пополнил свой золотой цитатник, поздравил украинцев с 2222 годом.

- Виталий Кличко пошутил над своей ошибкой про 2222-й год. "Всегда смотрите в завтрашний год".

- "Заявления и угрозы России" побуждают Киев готовиться к различным возможным сценариям развития событий, пояснил мэр столицы Виталий Кличко.

8. Денис Шмыгаль, Премьер-Министр Украины (36842;0)

- Шмыгаль после встречи в НАТО рассчитывает на ПДЧ для Украины вместе с Грузией.

- Накануне заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. "Братья-близнецы": в Сети шутят о сходстве Дениса Шмыгаля и Шарля Мишеля.

- Украина будет с теплом и светом – Шмигаль.

- Украина намерена сократить потребление газа - Денис Шмыгаль.

- Премьер предложил разрешить принудительное изъятие земучастков для строительства дорог.

- Премьер Украины назвал уведомление о подозрении Порошенко абсолютно законной мерой.

9. Дмитрий Разумков, Экс-председатель Верховной Рады Украины(32725;+2)

- Почему спикер Рады Дмитрий Разумков снял видео, подозрительно похожее на "инаугурационное" и не означает ли это запуск нового политпроекта.

- Глава Верховной Рады отказался поддержать санкции Зеленского против телеканалов.

У меня нет задачи развалить Слугу народа — Разумков.

- Партия Зеленского начала кампанию по отстранению спикера Рады.

- Дмитрий Разумков намекнул о президентских амбициях во время брифинга после своей отставки.

- Дмитрий Разумков: "Я никогда не был другом Зеленского

- Дмитрий Разумков заявил о намерении создать новую политическую силу

- Разумков победил бы Зеленского на президентских выборах.

- Разумков пойдет на президентские и парламентские выборы.

10. Игорь Коломойский, Предприниматель (29106;-1)

- "Совещания" на матче: Коломойский говорил с Арахамией и чиновниками под футбол.

- "Возьми детей в Раду подудеть Разумкову". О чем Арахамия и Коломойский говорили на футболе.

- Коломойский вышел из состава набсовета канала "1+1".

- Как Коломойский "скупил" Кливленд за деньги из ПриватБанка. И при чем здесь Трамп.

-Компания "ПБС", которое принадлежит ближайшим соратникам олигарха Игоря Коломойского, значительно увеличила доходы благодаря участию в президентской программе "Большое строительство".

С полным списком рейтинга можно ознакомиться по ссылке.