Детали Я не окажусь за решеткой - Порошенко

2022-01-14 13:15

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, которому согласовали подозрение в государственной измене, уверен, что не окажется за решеткой, и готовится к приезду в Украину 17 января. Об этом Порошенко рассказал в интервью телеканалу "Настоящие время".

Порошенко заявил, что возвращается в Украину не защищаться от президента Владимира Зеленского, а защищать страну.

У него спросили, как он себе представляет борьбу из-за решетки, и лидер оппозиции ответил, что не окажется за решеткой – на это не хватит ни духу, ни сил, ни воли, имея в виду, вероятно, самого Зеленского.

"Я не окажусь за решеткой - не хватит ни духу, ни сил, ни воли.

Послушайте, я же все-таки пятый президент, я не могу не вернуться и предать миллионы и миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду и в 2014-м, и в 2019 году. Я не могу не вернуться, потому что сейчас именно с нашей командой большое количество людей связывают свои надежды на будущее.

И те изменения, которые произошли в социологических опросах, в электоральной среде, показывают, что наша политическая сила опередила Зеленского, опередила "слуг народа" и на сегодня это еще одна причина, почему Зеленский действует таким образом: потому что он хочет по примеру 2012 года убрать с парламентских выборов своего основного конкурента.

Мы ему такого подарка не сделаем, потому что ключевая позиция - он должен объяснить обществу, в чем состоит государственная измена Порошенко".