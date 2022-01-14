Чемерис: Обвинение Медведчука и Порошенко в государственной измене – это политический пиар-ход Офиса Президента

2022-01-14 13:25

Обвинение в государственной измене экс-президента Петра Порошенко и председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука – это, по сути, одно и тоже дело, которое не имеет никаких юридических перспектив и является политическим, имиджевым пиар-ходом со стороны Офиса Президента. Об этом сказал политический эксперт и правозащитник Владимир Чемерис в эфире телеканала UkrLive, сообщает Знай.

Эксперт отметил, что на сегодня в отношении пятого Президента открыто около 24 производств, и если бы у правоохранителей была цель привлечь его к ответственности, то они бы выбрали дело с более доказательной базой.

"Порошенко после завершения президентства фигурировал в 28 делах в разных качествах, боюсь ошибиться, но мне кажется, 4 уже закрыто, а 24 еще есть. Причем, такие дела, которые имеют намного больше перспектив, чем это дело по государственной измене. Там и "Ленинская кузня" и "Укроборонпром", я думаю, что там можно предъявить намного больше. Против него сейчас возбуждено дело по государственной измене, кстати, как и по Медведчуку, – это одно дело. По сути, их обвиняют в том, что подконтрольная территория Украины покупала украинский уголь с территории Украины. "Пришить" тут государственную измену, как Медведчуку так и Порошенко, нет никаких перспектив", – подчеркнул правозащитник.

Также он отметил, что "шум" вокруг дела Порошенко нужен Офису Президента исключительно из политических рейтинговых соображений.

"Вопрос в том, что "пришить" Порошенко госизмену, который, по сути, является лидером правого крыла украинского политикума, – это однозначно имиджевый минус. С другой стороны, побег Порошенко дал и ему минус. А то, что это был побег – очевидно. Ведь, если человек планирует международную поездку, он не будет брать билет на самолет в последний час перед вылетом. И то, что он так долго находится за границей – говорят, что он сейчас в Брюсселе – может обозначать, что он поехал за определенными гарантиями от Запада, что с ним все будет хорошо", – добавил Чемерис.

Политический эксперт также поделился своим мнением, как будет дальше развиваться ситуация с делом лидера "Европейской солидарности".

"Очевидно, что когда он (Петр Порошенко. – Ред.) вернется, на паспортном контроле в аэропорту его пригласят проехать в ГБР и, я думаю, что он согласится на это, иначе его могут привести принудительно. Далее будет суд, где ему изберут меру пресечения, я думаю, что это будет домашний арест, не более, а дальше все это дело будет затягиваться годами, и вряд ли будет иметь какую-либо перспективу", – констатировал Владимир Чемерис.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после очередного судебного заседания, Виктор Медведчук констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.