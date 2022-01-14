"Любые провокации недопустимы": Насколько "зелёным" станет "4 канал" при новом собственнике

Приобретение довольно неожиданное, потому что раньше Ковалев в медиабизнесе замечен не был.

Об этом пишет журналист Елена Устинова на blogs.korrespondent.net:

"Чего же теперь ждать телезрителям «4 канала»? Можно, конечно, лишь предполагать, но некоторые явные черты уже прослеживаются. Например, критиковать власть на канале не будут. Зачем бы это стал делать мало того, что бизнесмен, который печется о своих активах и не хочет потерять их, так ещё и депутат партии «Слуга народа». Под руководством Ковалева политика канала будет явно спокойнее и «более объективной», как говорил сам бизнесмен. К слову, это уже заметно: например, «4 канал» покинул ведущий Остап Дроздов, являвшийся большим раздражающим фактором для нынешней власти.

"Любые провокации, раскалывающие или расшатывающие единство украинского народа, недопустимы. Так же, как и разжигание вражды, дискриминация или ксенофобия. Украинцы из каждого без исключения региона сегодня обязаны консолидироваться, чтобы эффективно (каждый на своем месте) противостоять как внешним, так и внутренним вызовам», — вот что сам заявил Ковалев о канале.

По информации из наших источников, за «4 канал» официально было заплачено около 40 млн. гривен. Но понятно, что в реальности такой канал обошелся в гораздо большую сумму. В частности, при грамотном развитии рыночная стоимость такого канала уже через полтора-два года может составить не менее 30-35 миллионов долларов. Для примера, именно во столько сегодня оценивают телеканал «НАШ», у которого, к слову, нет даже лицензии на цифровое вещание…"