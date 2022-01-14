Детали Зеленский не достиг цели – Медведчук даже под прессом режима стал сильнее и влиятельнее

2022-01-14 17:48

Власть Владимира Зеленского не добилась желаемого – убрать лидера оппозицииВиктора Медведчука с политической арены не удалось никакими методами. Ни закрытие оппозиционных СМИ, осуществленное незаконным путем через СНБО и санкции, ни сфабрикованные уголовные дела не дали желаемого результата – Медведчук лишь усилил свое влияние, нарастил рейтинги и привлек внимание международного сообщества к беззаконию, происходящему в стране.

В Офисе Зеленского рассчитывали, что закрытие трех телеканалов – «112 Украина», NewsOne и ZIK – в начале 2021 года поможет остановить быстрорастущие рейтинги ОПЗЖ и Медведчука. Тогда как раз оппозиционная партия вышла на первое место в рейтингах, обогнав «Слугу народа». Зеленский пошел через СНБО, наложив антиконституционные санкции на Медведчука, его семью, телеканалы. В будущем так же незаконно будут закрыты каналы «Перший незалежный», UkrLive.

Против лидера оппозиции было открыто два уголовных дела. Что по санкциям, что по уголовным делам власть до сих пор не предоставила каких-либо доказательств против Медведчука. Защита политика легко разбила аргументы обвинения в судах, поэтому посадить своего оппонента Зеленский не смог – ни один судья не решился пойти на столь очевидное преступление. Вместо этого политика незаконно удерживают под домашним арестом намного больше допустимых 6 месяцев.

Многие иностранные политики, мировые издания называют преследование Медведчукаполити ческим. Ряд иностранных коллег Медведчука приезжали в Украину поддержать лидера ОПЗЖ, поднимали вопрос в своих парламентах. ООН в своем годовом отчете указывает, что в Украине власть незаконно преследует оппозицию, на это же указывают другие международные организации.

В Украине Медведчук за прошлый год укрепился в статусе главного противника действующего режима. В конце года ряд изданий опубликовали рейтинги самых влиятельных политиков страны. Медведчук по версии «Телеграф» и «Вести» занял 5 место, а по версии «Корреспондент» - 7-е. Никто из оппозиционных политиков и близко не достиг подобных результатов.

Вчера Украинский Институт политики подготовил итоговый рейтинг активности и присутствия в СМИ ведущих украинских политиков и общественных деятелей в 2021году. В нем Медведчук занял 3 место. Украинские СМИ активно освещали незаконное преследование политика, а поэтому даже после закрытия телеканалов персона Медведчука стала еще более популярной и обсуждаемой.

То есть, Медведчук даже под прессом режима, под домашним арестом приближает падение власти Зеленского. И неумелые попытки президента хоть что-то сделать с оппонентом не увенчались успехом. Скорее, наоборот, учитывая тот масштаб и уровень, на который вышел вопрос незаконного преследования оппозиции в Украине. Президент РФ Путин открыто требует от Зеленского прекратить репрессии против Медведчука. Европа передала Зеленскому аналогичные требования. У президента не остается иного выхода, кроме как освободить Медведчука. Иначе международная изоляция не за горами.

Продолжение незаконных политических репрессий в отношении оппозиции и незаконные уголовные преследования лишь приблизят конец Зеленского и его окружения.