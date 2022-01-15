Детали По итогам года Медведчук вошел в топ-3 самых популярных украинских политиков - рейтинг популярности в СМИ

2022-01-15 11:14

 

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук по итогам 2022 года вошел в топ-3 самых популярных политиков Украины по цитируемости в СМИ. Об этом пишут Комментарии.

Об этом свидетельствует "Рейтинг медиапопулярности украинских политиков по итогам 2022 года", подготовленный  Украинским институтом политики на основе анализа сообщений информационных агентств, интернет-сайтов, печатных СМИ, телевидения и Facebook.

Рейтинг самых популярных украинских политиков в средствах массовой информации по итогам 2022 года возглавили президент Владимир Зеленский, экс-президент Петр Порошенко и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. 

Виктор Медведчук показал наибольший прогресс среди участников первой десятки самых популярных политиков Украины. Медведчук добавил рекордные + 10 позиций и вошел в топ-3 по итогам 2022 года. 

По результатам анализа СМИ, самый популярный оппозиционный политик отстаивает такие политические позиции как нормализация отношений с Россией и закупка российского газа напрямую у "Газпрома", мирное урегулирование на Донбассе на основе Минских соглашений и мирного плана Медведчука, демонтаж внешнего управления со стороны Запада и восстановление суверенитета Украины, а также производство собственной украинской вакцины на основе формулы "Спутника V".

Экс-президент и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко занял второе место. Порошенко чаще всего упоминался в СМИ в связи с критикой власти и из-за своего бегства за границу. 

Возглавил рейтинг самых популярных украинских политиков в СМИ и президент Владимир Зеленский.  Зеленский в 2021 году присутствовал в СМИ в связи с санкциями и судебными делами против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком, а также из-за запрета телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а затем UkrLive и "Первый независимый", созданных на основе закрытых президентом каналов. 

СМИ активно критиковали Зеленского за невыполнение предвыборных обещаний, в первую очередь, из-за срыва мирного урегулирования на Донбассе и повышения коммунальных тарифов. 

Мировые и украинские СМИ активно освещали скандал с Pandora Papers, в результате которого стало известно, что Зеленский с 2012 по 2019 гг. уклонялся от уплаты налогов в казну Украины и выводил деньги из страны через офшорные компании. 

"Рейтинг медиапопулярности украинских политиков по итогам 2022 года" представляет собой список наиболее упоминаемых в СМИ политических фигур Украины, он составляется на основе анализа сообщений информационных агентств, интернет- и печатных СМИ, ТВ, а также публикаций в социальной сети Facebook.

Источник: 112.ua
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