Политика документ Порошенко отправился в Печерский суд Киева, где в 11.00 ему изберут меру пресечения

2022-01-17 10:12

Печерский суд Киева назначил на 17 января, в 11:00, заседание, на котором будут избирать меру пресечения бывшему президенту Петру Порошенко по делу о государственной измене.

Порошенко рассказал на митинге в Жулянах, что его собирались задержать в аэропорту, но увидев массовку, "испугались".

"Сейчас я двигаю на суд. И там дадим им бой, как Путину в 2014-2015 годах. Всех жду под судом", - закончил экс-президент свое выступление.

Напомним, на сегодняшнем заседании будет рассмотрено ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд вызывает на заседание повесткой и самого Порошенко. В ГБР напомнили, что это касается дела о преступной схеме поставок угля из ОРДЛО и содействия террористам.

 

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