Печерский суд Киева назначил на 17 января, в 11:00, заседание, на котором будут избирать меру пресечения бывшему президенту Петру Порошенко по делу о государственной измене.
Порошенко рассказал на митинге в Жулянах, что его собирались задержать в аэропорту, но увидев массовку, "испугались".
"Сейчас я двигаю на суд. И там дадим им бой, как Путину в 2014-2015 годах. Всех жду под судом", - закончил экс-президент свое выступление.
Напомним, на сегодняшнем заседании будет рассмотрено ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.
Суд вызывает на заседание повесткой и самого Порошенко. В ГБР напомнили, что это касается дела о преступной схеме поставок угля из ОРДЛО и содействия террористам.