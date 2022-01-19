Детали В Офисе президента радовались побегу Порошенко, ведь с Медведчуком такой трюк не сработал

2022-01-19 12:53

Об этом пишет Николай Васильковский в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Порошенко нужно срочно идти в контрнаступление, чтобы компенсировать свой побег от следователя ГБР в конце декабря. Как мы помним, завидев следователя ГБР с повесткой, Порошенко героически рванул с места (возможно, даже поставив мировой рекорд) и под аккомпанемент русского мата про "твою мать" патриотично "накивав п’ятами" с места происшествия.

А значит, чем больше будет шума вокруг возвращения Порошенко - тем лучше. Ведь тогда есть надежда, что новая волна хайпа перекроет позор из-за бегства от повестки. Здесь важно пояснить, что обычно в отношениях между народом и правителем присутствует такое понятие, как сакрализация власти. То есть правителю приписываются все возможные великие качества: смелость, мудрость, умение управлять etc, – ведь от его решений зависят судьбы страны и миллионов людей, живущих на ее территории.

Извините, а о какой смелости и мудрости может идти речь, если Порошенко, который претендует на статус политика №1, увидев рядового следователя с повесткой, бросился наутек так, что остановился только в Турции?

Сам Порошенко хочет работать в образе патриотического политика. Но проблема Порошенко в том, что такие известные исторические фигуры и патриоты, как Михаил Грушевский и Иван Франко, прошли и через тюрьму, и через ссылку, но никуда не бежали с Родины.

Поэтому наш "политический мигрант" элементарно не выдерживает сравнения с известными патриотами из истории Украины.

Уже в советские времена такая икона патриотов Вячеслав Чорновил три раза был в заключении в колонии строгого режима и на поселении. В сумме Чорновил провел в местах заключения и ссылках 17 лет, но даже не пытался никуда уехать с Родины.

- 1967–1969 – в первый раз получил 6 лет колонии строгого режима, но вышел условно-досрочно в 1969 году;

- 1972–1979 – 6 лет колонии строгого режима + 3 года на поселении;

- 1980–1983 – 5 лет в ссылке в Якутии, но в 1983 году был освобожден досрочно, без права возвращения в УССР.

По этой логике получается очень неожиданный вывод, способный повергнуть в ступор сторонников Порошенко. Ведь получается, что если сравнивать со знаковыми историческими фигурами и великими патриотами, то этому статусу больше соответствует не Порошенко, а Виктор Медведчук.

Действительно, если на Банковой надеялись с помощью громких обвинений "мотивировать" Медведчука уехать из Украины, то этот "блицкриг" со старта забуксовал.

А дальше Офис президента оказался в очень неудобной ситуации. Начать с того, что ОП так и не смог найти судью, который примет решение взять оппозиционера под стражу. У всех еще свежа перед глазами картина несчастного экс-судьи Николая Чауса, который помогал предыдущей власти проводить политические репрессии, вследствие чего пережил обыски, побег, похищение, издевательства. И еще неизвестно, чем закончится история Чауса. Злые языки говорят, что за свои деяния ему придется страдать до скончания века. А судьи не желают так рисковать, ведь прокуроры во время суда сами невольно признали, что доказательств против Медведчука нет. Отсюда и эти просьбы поверить на "честное слово прокурора", и зачитывание письма униатского митрополита Шептицкого (которое не имеет и не может иметь никакого отношения к делу) etc.

Конечно, судьи пока продлевают домашний арест, но в качестве бумеранга на Западе нарастает волна критики, когда мировые СМИ "лепят" Зеленскому образ диктатора и тирана, который нарушает законы, осуществляет репрессии против своего главного политического противника, закрывает телеканалы и вообще прессует СМИ.

Вот почему побег Порошенко в конце декабря вызвал в Офисе президента "головокружение от успехов". Хоть в случае с Порошенко прием сработал!

Но, как видим, Порошенко осознал, что в образе "экс-президента в бегах" никаких политических перспектив у него нет. Поэтому Порошенко вернулся. На Банковой тоже кое-что задумали, чтобы пообломать прыть Порошенко и компании. Вот и посмотрим, сработает ли?

Николай Васильковский

Блогер, журналист, писатель