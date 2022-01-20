Детали Власть считает Медведчука более опасным для себя, поэтому действует в отношении него более жестко, - адвокат о мере пресечения для Порошенко

2022-01-20 12:34

Лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, с точки зрения власти, является для нее более опасным, поэтому в отношении этого политика власть действует более жестко. Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявил адвокат председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Евгений Скидан, комментируя решение Печерского суда об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Адвокат, отвечая на вопрос журналистов, почему относительно Петра Порошенко и Виктора Медведчука выносят такие разные решения по избранию меры пресечения, сказал: "С точки зрения власти, Виктор Владимирович Медведчук есть более опасным для власти. Потому что из уст именно Медведчука звучат призывы и не только призывы, он предлагает реальный план для того, чтобы исправить ту ситуацию, в которой находится сейчас наша страна, и только поэтому в отношении Медведчука власть действует более жестко. Несмотря на то, что они осознают, что все эти доказательства, они идут в полном несоответствии с действующим криминально-процессуальным законом".

Евгений Скидан также прокомментировал, почему экс-президент выглядел так уверенно накануне судебного заседания.

"Петр Алексеевич, кто бы как к нему не относился, он очень-очень давно в политической жизни нашей страны, он осведомлен о таких вещах, о которых мы не будем осведомлены никогда. И повторюсь, краеугольным камнем обвинения являются якобы результаты, якобы контрразведывательной деятельности. И Порошенко он чуть ли не единственный, который знает вообще об о всех этих мероприятиях. Ему обязаны по закону докладывать о результатах контрразведывательной деятельности, он единственный. Даже генеральный прокурор понятия не имеет, что там происходит в контрразведке. Об этом осведомлен глава СБУ, об этом осведомлен президент и в чуть меньшей степени об этом осведомлены начальники, которые рангом ниже, которые имеют право на осуществление этой деятельности контрразведывательной. Поэтому, естественно, он ведет себя уверенно. Он понимает, что не существует никаких пленок, что все эти пленки, которые нам выдают за пленки народного депутата, они на самом деле пленки имени Баканова и Венедиктовой, эти пленки они разгласили на своих брифингах, несмотря на то, что первые пленки появились 25 февраля на одном сайте, а первое уголовное производство в отношении Виктора Владимировича было зарегистрировано 11 марта. То есть 25 февраля эти пленки уже могли услышать все. А потом нам их выдали за результаты вроде бы контрразведывательной деятельности, поэтому, естественно, Порошенко так себя уверено и ведет. Потому что он точно знает, что никаких контрразведывательных мероприятий в отношении Медведчука не было и быть не могло, а если бы было, то он бы знал об этом. Исходя из этого, вот такое его уверенное поведение, он точно знает, что этого всего не было, что все это несостоятельно, что все это будет откинуто, как недопустимо, в случае если эти дела будут рассматриваться по сути в суде", - сказал адвокат.

Как пишет Виктория Розанова в своем блоге на сайте Korrespondent.net, Петр Порошенко вернулся в Украину только потому, что успел договориться со своими западными покровителями, иначе бы не вернулся. И вот сегодня мы получили ещё одно подтверждение того, что украинской властью управляют извне.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора.

30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП, нарушая закон, попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

В ходе судебного заседания во вторник, 12 октября, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

В среду, 20 октября, должно было состоятся рассмотрение апелляции по этому делу, но Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров на решение суда по мере пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Судебное заседание перенесли на 11:00 9 ноября.

Отметим, в сентябре в Киев приезжали с визитом секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле. Они посетили председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, и провели встречу с ним и сопредседателем партии Вадимом Рабиновичем. А уже 1 ноября немецкие политики основных уровней - депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер - посетили председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку. В свою очередь Виктор Медведчук поблагодарил немецких коллег, которые нашли время приехать к нему в гости, с учетом тех условий и той ситуации, в которой он находится.

Во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура. Однако практического значения это уже не имеет, так как Медведчук находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по другому делу - об "угольной госизмене".

11 ноября ведущий европейский адвокат Бертран Мальмендье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Он подписал договор о правовой защите лидера оппозиции.

В 2021 году мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 144 568 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.