Детали Микронашествие, или из Украины в Казахстан «с любовью»

2022-01-20 13:34

В первые дни нового года пристальное внимание было приковано к событиям в Казахстане. Особо встрепенулись отдельные силы в Украине, пожелавшие своим «казахским братьям» реализации сценария украинского Евромайдана 2014 года с его силовой составляющей.

Пока сторонники оказывали среднеазиатским восставшим моральную и не только (появлялись сообщения о координации погромщиков с территории Украины) поддержку хулиганствующая толпа казахстанских «революционеров» методично громила медучреждения. Такого не было ни при одном бунте на постсоветском пространстве. Можно всё списать на охлос, одурманенный алкогольными и наркотическими парами, но указание то ему на поликлиники и больницы кто-то дал. А ведь Казахстан фигурировал в числе четырёх с лишним десятков стран, где с финансовой помощью США открывались бактерологические лаборатории, на которые доступ был очень жёстко регламентирован. Хороший бактериологический полигончик выходит из Казахстана, который граничит с Россией и Китаем. Согласитесь, что агрессия микроорганизмов более опасна, чем налеты обезумивших головорезов.

Что же касается Украины, то она негласно стала своего рода испытательным полигоном для микробиологов из-за рубежа.

Есть сайт «Клинические исследования» (crupp.org), где всех желающих приглашают испытать на себе новые вакцины от коронавирусной инфекции. Они имеют сложную буквенно-цифровую аббревиатуру - GT0918-US-3001; VAT00008 и т.д. Всего же на этом сайте размещены приглашения на тестирование на себе по 85 различным заболеваниям. Прививки можно сделать в шести клинических центрах в Киеве, в трёх - в Кропивницком, в двух харьковских и одном в Днепре.

Впервые сообщения о таинственных лабораториях на Украине появились в 2010 году. В Одессе на базе Украинского научно-исследовательского противочумного института имени Мечникова нечто таинственное открывал тогдашний посол США на Украине Джон Теффт. Согласно официальным данным, по состоянию на февраль 2017 года среди «таинственных лабораторий» значились помещения в: НИИ лабораторной диагностики и ветеринарно–санитарной экспертизы, НИИ биотехнологии и штаммов микроорганизмов, Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины, Украинский центр по контролю и мониторингу министерства охраны здоровья, а также 5 лабораторий в Киеве и Киевской области, 2 лаборатории во Львове и по одной лаборатории в Днепре и Одессе.

Скандал разразился летом позапрошлого года, когда депутаты Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За Украину» направили запрос в СБУ (Служба безопасности Украины) о возбуждении в связи с деятельностью лабораторий дел по статьям Уголовного кодекса Украины «Шпионаж» и «Диверсия».

В том же 2020 году появилось официальное сообщение украинского Минздрва на информационный запрос издания «Українські новини», в котором, в частности, говорилось, что Пентагон в рамках «Программы вовлечения в специальную биологическую деятельность» предоставлял Киеву техническую помощь лабораториям, которые ранее построены и модернизированы при содействии американского Агентства уменьшения угрозы (до 1998 года — Агентство специального оружия обороны). Даже Министерство здравоохранения Украины не стало скрывать военную направленность созданных при американской помощи биолабораторий. Программа, действие которой длилось с 2005 по 2014 год, была возобновлена в 2016 году в рамках меморандума, подписанного между Министерством по вопросам европейской интеграции Украины и американской компанией Black & Veatch Special Projects Corp. В этом документе отдельно прописано, что украинская сторона обязуется беспрепятственно допускать на эти объекты специалистов вышеуказанной американской фирмы.

Не сомневаемся, что тема ответственности казахстанской, украинской и т.д. властей относительно размещения на своей территории «таинственных лабораторий» когда-нибудь еще всплывёт…