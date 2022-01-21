Детали Чтобы навести порядок в стране, нужно закончить беспредел, оправдать Медведчука, открыть закрытые каналы

2022-01-21 12:41

Об этом пишет Денис Жарких на своей странице в Facebook.

К умным или к красивым?

Что бы там ни говорила украинская власть, но украинец перед лицом агрессии поставлен перед выбором - защищать эту страну или смачно плюнуть в эту власть. Ладно, сторонники Медведчука, они прагматики и вряд ли выберут героическую защиту власти Зеленского, за что нынешняя власть пытается поставить на них клеймо предателей.

Но команда Зеленского настолько идиоты, что разворошила гнездо прописных (чуть не написал квасных) патриотов секты Порошенко. Теперь даже эта команда задумается, что ей делать во время "Ч". Ведь гораздо проще объявить зеленых в зраде, на основании чего забрать у них зеленые, и тихо чухнуть за границу.

При Порошенко эта команда не показала себя эффективно, как военные, но зато научились мародерствовать и оправдывать это мародерство борьбой с Путиным. По их понятиям, ограбить Украину, а особенно нынешних скоробогатых чиновников до прихода российский войск - проявление высшего патриотизма, даже если российские войска не придут вообще.

Открыв второй фронт, глупо было надеяться, что Порошенко и его электорат будут вести себя, как Медведчук, с его электоратом. Хорошо видно, что Порошенко просто будет стараться перекричать Зеленского, а электорат - перепрыгать и перезвенеть кастрюлями.

А дальше все просто: навести порядок, закончить беспредел, тогда нужно оправдать Медведчука, открыть закрытые каналы, извиниться перед репрессированными бизнесменами. Продолжать бардак - отдать власть Порошенко. Как поступить? Скорее всего, команда Зе будет метаться, как обезьяна из анекдота, то к умным, то к красивым, и закончится для этой власти все плохо.

Денис Жарких

Психолог, писатель, публицист