Детали Политика Зеленского довела до того, что, возможно, уже завтра нельзя будет снять деньги с депозитов

2022-01-21 12:45

В Украине настал финансово-экономический кризис. По данным аналитиков, его глубина и продолжительность вполне может сравниться с двумя предыдущими, которые штормили страну - в 2008-2009 и в 2014-2015 годах. И пока президент Зеленский в очередном "видосике" призывает не скупать гречку и соль, а также не бежать в банки, умные люди уже сняли свои кровные с депозитов. Потому что это абсолютно подтвержденный факт: если чиновники призывают не паниковать, значит, причины для паники более чем серьезные.

"Первые ласточки" кризиса показались, когда стало известно, что спрос на гривневые облигации на аукционах Минфина упал аж в 32 раза. Более того, в Нацбанке официально заявили, что Украина в результате стрессовой ситуации на рынке внешних заимствований временно потеряла возможность привлекать внешний капитал. А это значит, что обвал гривны неизбежен. И не исключено, что уже в ближайшее время в обменниках доллар может превысить отметку в 30 грн. Добавьте к этому тяжелейшее положение, в котором оказалась промышленность из-за космических цен на энергоносители, тотальное повышение стоимости тарифов, продуктов - и получите кризис налицо.

Чего еще стоит опасаться - это того, что Нацбанк может ввести ограничения на снятие депозитов. Об этом пока пишут единицы экспертов, поскольку чиновники, чтобы не пугать лишний раз народ, будут молчать об этом до последнего. А что означает ограничение на снятие депозитов? То, что люди не смогут снять свои средства до окончания срока депозита. Хоть умирай с голоду, хоть продавай имущество, если нет денег, но депозит получить не сможешь. Кстати, Нацбанк уже вводил ограничения по снятию депозитов во время кризисов 2008-2009 и в 2014-2015 годах. Соответственно, очередной запрет на снятие накоплений украинцев - это всего лишь вопрос времени.

Игорь Смолов

журналист, экономист