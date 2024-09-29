Киевщину снова затянуло едким смогом: качество воздуха упало в 5-6 раз

В Киевской области утром 29 сентября снова фиксировали ухудшение качества воздуха. В ряде городов и сел наблюдалась заметная задымленность и ощущался запах гари.
По состоянию на 08:00 самыми грязным называли Броварской район. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные SaveEcoBot.
Согласно им, уровень индекса качества атмосферного воздуха был "оранжевым" в следующих населенных пунктах:
Зазимье – 99;
Бровары – 96;
Гора – 76;
Пуховка – 66;
Гнедин – 56;
Киев – 52.
Согласно им, уровень индекса качества атмосферного воздуха был "оранжевым" в следующих населенных пунктах:
Зазимье – 99;
Бровары – 96;
Гора – 76;
Пуховка – 66;
Гнедин – 56;
Киев – 52.
Некоторые мониторинговые каналы писали, мол, на Киев из области надвигаются странные тучи, и предупредили о вероятной задымленности. Однако другие заверили, что речь идет об обычной дождливой погоде.
"Черные тучи, которые суют на Киев – просто облака. Так бывает в осенний период, особенно когда синоптики передавали кратковременный дождь", – ответили в сети.
Ранее в КГВА объяснили, что временное ухудшение состояния воздуха в столичном регионе может быть причиной пожаров в экосистеме Киевской области и изменения направления ветра. Отслеживать состояние атмосферного воздуха и радиационный фон в столице в режиме реального времени можно в приложении "Киев Цифровой".