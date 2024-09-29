Жизнь Киевщину снова затянуло едким смогом: качество воздуха упало в 5-6 раз

2024-09-29 14:30


В Киевской области утром 29 сентября снова фиксировали ухудшение качества воздуха. В ряде городов и сел наблюдалась заметная задымленность и ощущался запах гари.

По состоянию на 08:00 самыми грязным называли Броварской район. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные SaveEcoBot.

Согласно им, уровень индекса качества атмосферного воздуха был "оранжевым" в следующих населенных пунктах:

Зазимье – 99;

Бровары – 96;

Гора – 76;

Пуховка – 66;

Гнедин – 56;

Киев – 52.

Согласно им, уровень индекса качества атмосферного воздуха был "оранжевым" в следующих населенных пунктах:

Зазимье – 99;

Бровары – 96;

Гора – 76;

Пуховка – 66;

Гнедин – 56;

Киев – 52.

Некоторые мониторинговые каналы писали, мол, на Киев из области надвигаются странные тучи, и предупредили о вероятной задымленности. Однако другие заверили, что речь идет об обычной дождливой погоде.

"Черные тучи, которые суют на Киев – просто облака. Так бывает в осенний период, особенно когда синоптики передавали кратковременный дождь", – ответили в сети.

Ранее в КГВА объяснили, что временное ухудшение состояния воздуха в столичном регионе может быть причиной пожаров в экосистеме Киевской области и изменения направления ветра. Отслеживать состояние атмосферного воздуха и радиационный фон в столице в режиме реального времени можно в приложении "Киев Цифровой".

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