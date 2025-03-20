Жизнь Киев вошел в мировой рейтинг столиц с лучшими показателями состояния воздуха

2025-03-20 10:27

Киев занял 33-е место в ежегодном мировом рейтинге 2024 IQAir World Air Quality среди 35 столиц с лучшими показателями состояния воздуха. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Киев уже в третий раз оказывается в "зеленой зоне" рейтинга, заявил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА Александр Возный.

Он также напомнил, что в течение прошлого года почти 75% времени "общий уровень загрязненности воздуха в Киеве был низким или очень низким".

Согласно данным 2024 IQAir World Air Quality Report, концентрация пыли фракции PM 2.5 в Киеве в прошлом году составила 9,4 мг/м³. Это обеспечило украинской столице место в "зеленой зоне" рядом с Токио (Япония), Ригой (Латвия), Веной (Австрия) и другими городами.

В то же время Возный признал, что бывают периоды, когда фиксируется ухудшение качества воздуха в столице. Среди причин загрязненности воздуха в 2024 году он назвал метеорологические условия, трансграничное влияние, пожары в экосистемах города и области, а также российские обстрелы.

Показатели, которые отображаются в режиме реального времени, свидетельствуют лишь о текущем состоянии качества атмосферного воздуха и не отображают общей тенденции за весь год.

В столице функционирует крупнейшая в Украине автоматизированная система мониторинга качества воздуха, напомнили в КГГА. За ее работу отвечают 53 пункта наблюдения европейского образца: 46 индикативных и 7 референтных пунктов. Данные с датчиков фиксируются каждую минуту и отображаются в режиме реального времени на сайте и в приложении Киев Цифровой.

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