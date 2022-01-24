Детали Пока Запад истерит по поводу якобы готовящегося российского вторжения, председатель Госдумы Володин приглашает в Москву делегацию депутатов Рады во главе с Медведчуком на переговоры

2022-01-24 13:53

Об этом пишет Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале.

Пока все "прогрессивное человечество" истерит по поводу готовящегося российского вторжения и "коронации" Мураева, пока украинская власть призывает украинцев готовиться к войне с Россией и скорой оккупации Харькова, председатель Госдумы России Володин объявил о создании депутатской "группы дружбы" между Думой и Радой и пригласил в Москву делегацию депутатов Рады.

Как думаете, если Россия, как утверждают западные друзья Украины, готовится силой усадить в президентское кресло Мураева, предварительно оккупировав Украину, то зачем Дума приглашает к себе делегацию Рады? И не кажется ли вам, что украинская власть, если она действительно не хочет войны с Россией, должна ухватиться за эту возможность и немедленно направить депутатскую группу Рады в Думу?

И ещё. Почему украинская власть проигнорировала заявление Володина? Не хочет договариваться о мире? Хочет войны? В отличие от внезапно онемевшей власти, инициативам Володина дал оценку руководитель стратегического совета ОПЗЖ Виктор Медведчук. Он заявил, что такая инициатива является своевременной и крайне необходимой для двух государств:

"В этих условиях, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации, именно Верховная Рада Украины, как высший представительный орган в государстве с парламентско-президентской формой правления, способна взять на себя ответственность и успешно урегулировать нынешнюю ситуацию с помощью открытого диалога и разумного компромисса".

И как должен поступить в этой ситуации Зеленский, если он действительно хочет мирного диалога с Россией? И Стефанчук, который по Конституции является первым лицом в Украине? Неужели кому-то ещё непонятно, что Володин озвучил официальную позицию Кремля: Россия готова договариваться, и начать этот диалог предлагается парламентам двух стран. Похоже, наступил момент истины. Сейчас мы узнаём, кто есть кто. И кто чего стоит. Ваш ответ, "слуги народа"?

Ренат Кузьмин

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь"