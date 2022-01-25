Детали ГБР и адвокат Порошенко распространили фейк о якобы "перекрестном допросе" с Медведчуком

2022-01-25 11:49

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков распространил заявление о том, что 25 января ГБР планирует провести "перекрестный допрос" Порошенко и Медведчука по так называемому "угольному делу".

"Нам официально сообщают, что якобы на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука", - сказал Новиков.

Вторят Новикову и в ГБР. "Насколько мне известно, УПК не исключает такой возможности, и, если будет такая потребность, следователи соберут фактаж и пригласят на перекрестный допрос двух указанных лиц", - заявила на брифинге представитель ГБР.

Так вот. Специально для так называемых адвокатов, и необразованных представителей государственных органов.

Перекрестный допрос – используется при допросе свидетеля и пострадавшего, и только в рамках судебного заседания, - согласно статье 352 УПК Украины, часть 7.

А одновременный допрос двух или более (допрошенных ранее) лиц следователь или прокурор имеет право провести для выяснения причин разногласий в их показаниях. И это статья 224 УПК.

А на стадии судебного разбирательства, в соответствии со статьей 352 УПК Украины, суд вправе назначить одновременный допрос двух или более уже допрошенных участников уголовного производства (свидетелей, потерпевших, обвиняемых) для выяснения причин разногласия в их показаниях. Такой одновременный допрос должен проводиться с учетом правил, установленных частью 9 статьи 224.

В общем, как верно заметил депутат Ренат Кузьмин, который ранее был первым замом генерального прокурора: "Для вас (представителей ГБР) "перекрестный" - это когда крестиком вышивают? Или, когда перекреститься нужно, если кажется?.. Впрочем, вашей "зеленой власти" один хрен, что перекрестный, что одновременный, что очный, что заочный…".

Позже, в ГБР сообщили, что "на 25 января данное следственное действие не запланировано". Возможно, пошли читать профильную литературу.

Или брать уроки игры на рояле. У одного криворожского юриста.

Виталий Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук