Детали Если спикер Госдумы приглашает Медведчука начать диалог, необходимо срочно освободить оппозиционера из-под ареста, чтобы дать Украине шанс на мирное разрешение кризиса

2022-01-25 11:50

Об этом пишет Александр Потемкин на своей странице в Facebook.

Из любой ситуации есть минимум два выхода. В это очень трудное время хочется немного пошутить. Но тем не менее для Украины есть действительно два выхода.

Один - это путь эскалации и конфронтации с РФ. К чему это может привести, трудно сказать, но факт, что украинцам лучше жить точно не станет. На долгие годы экономика просто ляжет, социальная сфера будет забыта на десятилетия. Как факт массовая эмиграция и потеря потенциала для роста.

Другой путь - это поиск мирного урегулирования. Ведь, как известно, профилактика значительно лучше, чем лечение. Если в Госдуме РФ предложили начать диалог между парламентами стран, необходимо использовать любые возможности недопущения войны между странами. Может, это и соломинка, но за нее надо хвататься. Посольства "западных друзей" в срочном порядке эвакуируются, вероятно, готовя нас на убой, мы же должны проявить национальный прагматизм и поступать, как выгодно прежде всего Украине, а не по сценарию, написанному из-за океана. Им не воевать (они это четко дали понять, что воевать и защищать Украину они не будут), они попытаются просто наложить экономические санкции на своего конкурента на европейском рынке энергоносителей.

Если спикер Госдумы приглашает Медведчука начать диалог, необходимо срочно освободить Медведчука из-под ареста, чтоб дать Украине шанс на мирное разрешение кризиса. Бездеятельность при сегодняшней ситуации просто преступна.

Александр Потемкин