Оригинал - на сайте Medium.
Президент Владимир Зеленский заявил, что настало время разведке страны перейти к наступательным действиям. Это прямой призыв Зеленского развязать войну. В такое тяжелое для страны время этот шаг можно объяснить лишь одним - наш президент лишь исполняет волю западных кураторов, которым безразлична судьба Украины, их волнует лишь ослабление России.
При этом Запад нагнетает истерию о якобы скором наступлении России на Украину. Однако никакого наступления нет, наоборот, Россия призывает Украину к переговорам. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что "это единственно правильный путь".
"Без диалога нет доверия. Без доверия нет развития. Мы и раньше говорили, и сейчас подтверждаем, что необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран", - написал Володин.
При этом спикер Госдумы пригласил лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с коллегами - депутатами Верховной Рады, входящими в группу дружбы, с визитом в Государственную Думу для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения.
Получается, Россия, у которой и сил, и возможностей побольше, призывает к диалогу, а Украину, у которой ничего нет, строит агрессивные планы? Сюрреализм. Зеленский совсем попутал берега и ведет страну к катастрофе.
Не может ничего предложить ради мира, пусть лучше отправит Медведчука на переговоры, тот точно договорится, и войны не будет.
Анна Шушкевич