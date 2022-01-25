Детали Зеленский говорит о войне, но лучше бы отправил Медведчука в Россию на переговоры о мире

2022-01-25 11:54

Оригинал - на сайте Medium.

Президент Владимир Зеленский заявил, что настало время разведке страны перейти к наступательным действиям. Это прямой призыв Зеленского развязать войну. В такое тяжелое для страны время этот шаг можно объяснить лишь одним - наш президент лишь исполняет волю западных кураторов, которым безразлична судьба Украины, их волнует лишь ослабление России.

При этом Запад нагнетает истерию о якобы скором наступлении России на Украину. Однако никакого наступления нет, наоборот, Россия призывает Украину к переговорам. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что "это единственно правильный путь".

"Без диалога нет доверия. Без доверия нет развития. Мы и раньше говорили, и сейчас подтверждаем, что необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран", - написал Володин.

При этом спикер Госдумы пригласил лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с коллегами - депутатами Верховной Рады, входящими в группу дружбы, с визитом в Государственную Думу для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения.

Получается, Россия, у которой и сил, и возможностей побольше, призывает к диалогу, а Украину, у которой ничего нет, строит агрессивные планы? Сюрреализм. Зеленский совсем попутал берега и ведет страну к катастрофе.

Не может ничего предложить ради мира, пусть лучше отправит Медведчука на переговоры, тот точно договорится, и войны не будет.

Анна Шушкевич