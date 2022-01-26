Детали Ваша честь, у вас сползла повязка!..

2022-01-26 11:43

В свое время очень радовался тому, что обращение "товарищ судья" заменили на "ваша честь". Нравилось мне это словосочетание…

Но, как часто у нас бывает, замена слов не всегда означает замену сути и реальности.

"Революционную целесообразность" из судов не убрать, произнося слова о чести.

Честь и справедливость судейскому корпусу могут придать только честные и справедливые решения.

Вот уже не первую неделю вся страна анализирует события в Печерском суде с 5-м президентом Украины, а ныне народным депутатом Петром Порошенко. Как известно, по одному и тому же обвинению, по одной и той же статье для Петра Порошенко была избрана мера пресечения в виде "личного обязательства" – наиболее легкая и слабая мера пресечения из возможных. Сопровождалось это весьма странными событиями в самом суде и вокруг него, но то отдельная тема.

Замечу, уже неоднократно (!) в том же Печерском суде в отношении народного депутата и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука по обвинениям в подобных или точно таких же статьях применялась мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как известно, богиня правосудия Фемида носит на глазах повязку, что символизирует одинаковое отношение ко всем, вне зависимости от внешнего облика, должности или звания.

Но, увы, как-то так случилось, что сия повязка у Фемиды в Печерском суде… случайно или неслучайно сползла. Хотя та же генпрокурор Венедиктова, комментируя недовольство стороной обвинения в отношении меры пресечения для Порошенко, призывала к "справедливости" и соблюдению юридической и конституционной нормы "закон один для всех".

А как же так получается: несущему на момент "совершения госизмены" всю ответственность за совершаемое в стране 5-му президенту Украины избирается самая легкая мера пресечения, а обвиняемому по той же статье на тот момент рядовому гражданину – круглосуточный домашний арест? Где тут справедливость и равенство перед законом?

Мало того, никто из умеющих анализировать ситуацию и не сомневается: сия избирательность продиктована лишь патологической боязнью действий Виктора Медведчука, который не боится в лицо власти говорить правду о совершаемых действиях в стране – попытке установить диктатуру и циничному пренебрежению со стороны власти Конституцией, законами, свободой слова и пр. Медведчук – лидер настоящей, а не фейковой оппозиции, поэтому для власти он опасен и непредсказуем, поэтому она и боится, поэтому и старается придуманными обвинениями и "преступлениями" отстранить Медведчука от парламентской работы в ВР, от деятельности фракции и партии, от политики вообще.

Мало того что решения Печерского суда вызывает сомнение в юридической компетентности (по одинаковым обвинениям – разные степени меры пресечения!), они еще и явно отдают политической заангажированностью, что неприемлемо для Фемиды.

Если власть не хочет окончательно утратить лицо и честь, то в отношении меры пресечения Виктору Медведчуку немедленно должно быть инициировано заседание по пересмотру решения, а лидер настоящей оппозиции – допущен к политической деятельности, к депутатской работе в ВР. Ну, если власть, конечно, еще заботит собственное реноме…

Владимир Кацман,

заслуженный журналист Украины