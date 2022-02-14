Детали Мураев возомнил себя «приговором Зеленскому», имея нулевой политический вес

2022-02-14 16:21

Аккурат перед выходными (традиционно, чтобы до понедельника все об этом забыли) СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ" на пять лет. Владелец канала экс-нардеп Евгений Мураев разродился патетичной речью, назвав решение – последней ошибкой Зеленского и его приговором президента.

Не хотелось бы, конечно, со старта недели разбивать розовые мечты Мураева, но какой приговор, о чем речь вообще? Напомним, что последние 2-3 года от Мураева не исходило ни то что «ни слуху ни духу», мы уже забыли даже как он выглядит. И здесь его не спасали ни дутый рейтинг, ни нелепые биллборды на юго-востоке страны, ни даже тесные связи с окружением Зеленского. Если ты бессилен представлять какой-либо интерес для избирателей или политических групп – с этим остается только смириться.

А что касается приговора Зеленского, то здесь лидер 95-го квартала справился и без помощи Мураева, и с отменным успехом (хоть в этом) подставил ногу сам себе. Ведь просто удивительно, как два с половиной года назад имея 73% поддержки украинского народа, сегодня президент умудрился возглавить этот антирейтинг. Обещая снизить тарифы на коммуналку – увеличил их в разы. Давая обещания вернуть мир в страну – накалил обстановку вокруг Украины до ранее невиданных масштабов. И, конечно же, нельзя забывать, что за время президентства Зеленского в Украине на постоянной основе начала действовать цензура.

Так что да, приговор Зеленскому действительно подписан, но уже давно и явно не Мураевым.