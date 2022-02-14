Детали Мураев возомнил себя «приговором Зеленскому», имея нулевой политический вес

2022-02-14 16:21

 

Аккурат перед выходными (традиционно, чтобы до понедельника все об этом забыли) СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ" на пять лет. Владелец канала экс-нардеп Евгений Мураев разродился патетичной речью, назвав решение – последней ошибкой Зеленского и его приговором президента.

Не хотелось бы, конечно, со старта недели разбивать розовые мечты Мураева, но какой приговор, о чем речь вообще? Напомним, что последние 2-3 года от Мураева не исходило ни то что «ни слуху ни духу», мы уже забыли даже как он выглядит. И здесь его не спасали ни дутый рейтинг, ни нелепые биллборды на юго-востоке страны, ни даже тесные связи с окружением Зеленского. Если ты бессилен представлять какой-либо интерес для избирателей или политических групп – с этим остается только смириться.

А что касается приговора Зеленского, то здесь лидер 95-го квартала справился и без помощи Мураева, и с отменным успехом (хоть в этом) подставил ногу сам себе. Ведь просто удивительно, как два с половиной года назад имея 73% поддержки украинского народа, сегодня президент умудрился возглавить этот антирейтинг. Обещая снизить тарифы на коммуналку – увеличил их в разы. Давая обещания вернуть мир в страну – накалил обстановку вокруг Украины до ранее невиданных масштабов. И, конечно же, нельзя забывать, что за время президентства Зеленского в Украине на постоянной основе начала действовать цензура.

Так что да, приговор Зеленскому действительно подписан, но уже давно и явно не Мураевым.

subscriber subscriber

Еще по теме

Байден пообещал Зеленскому быструю и решительную реакцию на агрессию РФ

2022-02-14 17:40

Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным: что известно

2022-02-13 11:00

Сурок Тимко дал прогноз, когда в Украину придет весна

2022-02-02 20:20

Фейковый «лидер азербайджанской общины» Ровшан Тагиев пытается «легализовать» себя через сеть фиктивных ассамблей, — СМИ

2022-02-02 19:14

Еще новости в разделе "Детали"

Не Порошенко, а Медведчук договорился с Путиным о вывозе украинских денег из Крыма в 2014 году. Зеленскому стоит и сегодня использовать возможности Медведчука

2022-02-14 18:18

Использование Юрием Бойко риторики радикальных националистов ставит под угрозу новый проект Левочкина для юго-западного электората - Монтян

2022-02-14 18:09

Мураев возомнил себя «приговором Зеленскому», имея нулевой политический вес

2022-02-14 16:21

Глава Печерского суда Козлов уже сбежал из страны. Остальным судьям, фабриковавшим дела против лидера оппозиции – приготовиться

2022-02-14 14:55
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Не Порошенко, а Медведчук договорился с Путиным о вывозе украинских денег из Крыма в 2014 году. Зеленскому стоит и сегодня использовать возможности Медведчука 2022-02-14 18:18
Использование Юрием Бойко риторики радикальных националистов ставит под угрозу новый проект Левочкина для юго-западного электората - Монтян 2022-02-14 18:09
Мураев возомнил себя «приговором Зеленскому», имея нулевой политический вес 2022-02-14 16:21
Глава Печерского суда Козлов уже сбежал из страны. Остальным судьям, фабриковавшим дела против лидера оппозиции – приготовиться 2022-02-14 14:55