Свобода Порошенко при домашнем аресте Медведчуку - это следствие воспитательной работы, которую провели над Зеленским внешние кураторы Украины

2022-01-26 12:05

Украина опять удивила всех, кто следил за событиями в ней, связанными с попыткой режима президента Владимира Зеленского посадить его предшественника Петра Порошенко. Эта история повторилась дважды, но, минуя трагедию, оба раза в виде фарса.

Оригинал - на сайте "Украина.ру".

Первый раз - 17 января - Печерский суд Киева на смог принять решение о мере пресечения для Порошенко, обвиненного в госизмене и содействии терроризму (очень тяжелых статьях Уголовного кодекса). Понадобилось почти двое суток, чтобы 19 января все закончилось фарсом фарсов: Порошенко отпустили на свободу под личное обязательство.

Это самая легкая мера пресечения из всех возможных вообще, а при таких обвинениях, какие выдвинуты в адрес Порошенко, смотрится даже не издевательством, а насмешкой над правосудием. Для сравнения: Виктору Медведчуку по тому же делу и по тем же обвинениям дали домашний арест. И это решение продлевали уже несколько раз. Боясь того, что Медведчук останется на свободе и продолжит политическую деятельность.

Порошенко же отпустили восвояси, и он сразу же заявил, что его цель - снести, убрать от власти и политически похоронить режим Зеленского. Сказано это было в удивительно издевательской форме: Порошенко напомнил Зеленскому его игру гениталиями на пианино и сказал: "Время прихлопнуть крышку пианино! Мы никого не боимся!"

При этом Порошенко сделал все, чтобы его борьба с Зеленским не выглядела личной вендеттой выскочке, который отобрал у него власть и кормушку в 2019 году, а походила на борьбу за будущее страны, которой угрожает страшная внешняя агрессия.

Порошенко не зря упомянул имя британского премьера Уинстона Черчилля, сравнения с которым он добивался все годы своего президентства. Теперь он тоже хочет побыть герцогом Мальборо украинского разлива.

Из двух-трех спичей, которые Порошенко произнес в суде и под ним, уже известны три главных тезиса, на которых он будет строить свой реванш:

- во-первых, весь мир борется против президента России Владимира Путина и его агрессивной политики, и только режим Зеленского - против внутренней оппозиции в Украине, то есть против него, против Порошенко. По словам Порошенко, Зеленский не понимает угрозы со стороны путинской России, поэтому все политические силы в стране должны сплотиться и сделать два последовательных шага: создать и укрепить международную антироссийскую коалицию под лозунгом "Не верьте Путину! Не бойтесь Путина!", а потом с западной помощью всячески укрепить обороноспособность Украины и дать отпор. Ясно кому - Путину. А для начала - перестать покупать товары в Белоруссии и в России, чтобы быть вместе со всем остальным миром, который душит "агрессора санкциями";

- во-вторых, сделать все, чтобы не дать Зеленскому превратить Украину в Малороссию под руководством России. Тут всем, кажется, все ясно: проводить политику отрыва от России под лозунгом "Армия. Мова. Вира!" То есть старый порошенковский "армовир" - армия, язык, вера должны быть исключительно украинскими. Об этом Порошенко сказал еще 17 января, когда его первый раз пытались отправить в СИЗО;

- в-третьих, "Зеленский для меня - оппонент, а враг - Путин", - под таким лозунгом Порошенко призвал даже своего противника объединяться для защиты страны от общих угроз и неприятностей.