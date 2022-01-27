Детали Калиниченко: Медведчук может договориться и с Россией, и с Донбассом, но власти это не нужно

2022-01-27 13:55

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук может вести переговоры и с Россией, и с Донецком и Луганском, однако украинская власть к такому шагу не готова. Об этом в эфире телеканала "UkrLive" заявил политический аналитик Алексей Калиниченко.

"Зачем рвать ниточку, которой добивался Медведчук. Он же договореспособен и в Москве, и Донецк-Луганск в принципе готов… Они предлагали год назад передать ему четырех женщин…" - подчеркнул Калиниченко.

При этом он выразил мнение, что украинской власти стоит начать переговоры с РФ, ведь в настоящее время в Украине наблюдается критическая ситуация с экономикой.

"Владимир Путин неоднократно уже говорил, что готов встретиться с Владимиром Зеленким по экономическим вопросам, по вопросам взаимоотношений между Российской Федерацией и Украиной, но не касаясь темы крыма и донбасса. Почему нельзя этого сделать. У нас же уже критическая экономическая ситуация. Уже неоднократно можно было встретиться с Путиным на этой почве. Ну начали бы с этих вопрос, далее оно завязывается, перешли на другую почву…" - отметил эксперт.

Напомним, ранее журналист и политический обозреватель Ирина Гаврилова заявила, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук продемонстрировал, что ему под силу решать проблемы Донбасса, однако сейчас он находится под домашним арестом. Поэтому власть должна задуматься и смягчить ему приговор.