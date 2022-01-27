Детали Гаврилова: Решить проблемы Донбасса может Виктор Медведчук, но он под домашним арестом

2022-01-27 14:04

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук продемонстрировал, что ему под силу решать проблемы Донбасса, однако сейчас он находится под домашним арестом. Поэтому власть должна задуматься и смягчить ему приговор. Об этом в эфире телеканала UkrLive заявила журналист и политический обозреватель Ирина Гаврилова.

"Украинская власть должна выполнять свои обещания. Напомню, что президент Зеленский, будучи в статусе кандидата, первым делом обещал закончить войну на Донбассе. И, насколько я помню, сесть за стол переговоров с представителями непризнанных республик. Говорил, что Донбасс это Украина, это наши люди и с ними нужно коммуницировать и Донбасс возвращать. Сейчас мы наблюдаем обратный процесс. Но тем не менее меня все-таки радует, что действительно ситуация немного разблокировалась. Все-таки мы знаем, сегодня будет заседание советников глав нормандской четверки. Наконец-то Украина за этим столом будет присутствовать. Потому что мы уже привыкли, что мы являемся пешками в чужой игре, все вопросы Украины решаются без Украины. А здесь все-таки мы сядем за общий стол и по крайней мере будем искать какой-то консенсус. И в частности даже идут разговоры о том, что после этого возможны и прямые переговоры с представителями "ЛДНР", - отметила Гаврилова.

При этом она подчеркнула, что для таких переговоров нужен человек.

"Хотя я напомню, что Виктор Медведчук всегда выступал с этой инициативой, выражал готовность ехать на Донбасс, садиться с представителями непризнанных республик за один стол и решать насущные проблемы, и окончание войны, и реинтеграцию Донбасса. Но для этого власти, наверное, тоже нужно будет сделать какой-то шаг и смягчить его приговор. Потому что, насколько я понимаю, ни с кем другим люди Донбасса не захотят разговаривать. Уже несколько попыток было кого-то туда отправить, и Ермак ездил, и Зеленский как-то пытался. Но та сторона дала четко понять, что видит переговорщиком лидера ОПЗЖ, поскольку они много контактировали, и пленных освобождали, и с Россией переговоры вели. То есть, есть единственный человек, который хотя бы может этот процесс наладить и возглавить", - заявила Гаврилова.

Напомним, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что украинские власти взяли курс на полный отказ от мирного урегулирования на Донбассе.