Политика Бомбы GLSDB уже направляются украинским военным на фронт, - Нуланд

2024-02-01 20:48

Соединенные Штаты Америки передали Украине бомбы GLSDB. Они уже направляются украинским военным на фронт.

Об этом на брифинге в Киеве сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Отмечается, что Вашингтон продолжает предоставлять Киеву помощь в сфере безопасности.

"Это включает в себя новые инвестиции и новые системы вооружения, такие как легкие бомбы малого диаметра, которые уже направляются на фронт, а также поддержку восстановления оборонно-промышленной базы Украины и нашей собственной, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать бороться с теми, кто хочет украсть свободу", – подчеркнула Нуланд.

Она также отметила, что от начала полномасштабного войны РФ против Украины Силы обороны деооккупировали 50% территорий, которые пытались захватить россияне. Кроме того, Черноморскому флоту и сухопутным войскам РФ был нанесен существенный урон.

Бомбы GLSDB: что нужно знать

30 января Politico сообщило, что уже 31 числа Украина может получить от США первую партию высокоточных реактивных бомб малого диаметра наземного базирования GLSDB. Такого оружия нет даже у американской армии. Украина станет первой страной, которая применит эти бомбы в бою.

Позже представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что Украина может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. Однако сроки поставок таких снарядов он не уточнил.

Дальность поражения цели составляет 150 км, масса – 130 кг, длина – 1800 мм, а масса боевой части – 93 кг. Выпускать такие бомбы можно с M270 и HIMARS.