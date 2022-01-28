Детали Медведчук под домашним арестом, поскольку выступает за мир, а Порошенко на свободе и призывает к войне

2022-01-28 13:06

Оригинал на сайте "Корреспондент"

Так называемое угольное дело - это ярчайший пример не только юридической фальшивки, но также избирательного правосудия и политического преследования лидера оппозиции в Украине Виктора Медведчука. В этом деле украинская власть выставила себя на посмешище, а многие ее подельники заработали себе уголовные дела в будущем. И все ради того, чтобы не допустить Медведчука к политическому процессу. Потому что лидер ОПЗЖ не устраивает ни Зеленского, ни Запад.

"Угольное дело" расставило все точки над "і" в плане того, кого реально боится украинская власть. Петр Порошенко, сбежавший за границу, был в итоге отпущен судом под личное обязательство. А вот Медведчука отправили под домашний арест, который уже превысил все допустимые законом сроки.

Порошенко был президентом и нес ответственность за принимаемые в стране решения. А Медведчук был частным лицом, он вообще не имел отношения ни к власти, ни к государственной политике. Первого отпускают, второго - под домашний арест.

В принципе все понятно – к закону это дело не имеет никакого отношения. Медведчук в суде уже разгромил все так называемые доводы следствия. Речь идет о желании любой ценой не дать Медведчуку действовать в политическом поле. Ведь Медведчук громко призывает к миру в стране, а Зеленскому не нужен мир, поскольку Запад требует эскалации. Вот Порошенко устраивает Запад, он обостряет и без того натянутые отношения Украины и России. Потому Запад и дал указание Зеленскому не трогать пятого президента.

Такое следование западным методичкам доведет нашу страну до войны. Если бы Зеленский думал об Украине и украинцах, Медведчук уже был бы на свободе и делегирован властью на переговоры с РФ ради недопущения войны. Нет никого в нашей стране, кто бы справился с этим лучше.

Власть Зеленского – это марионетки Запада. Преступники и враги Украины.



Кирилл Киквидзе



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