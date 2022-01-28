Детали Медведчук год назад мог вернуть домой четырех осужденных в ОРДЛО женщин, а Денисова и Зеленский лишь пиарятся на их тяжелой судьбе

2022-01-28 13:11

Оригинал на сайте "Скептик"

Так называемая омбудсмен Людмила Денисова снова льет крокодильи слезы по поводу тяжелой судьбы украинских пленниц в ОРДЛО. Вот только в искренность Денисовой совершенно не верится. Ведь год назад Виктор Медведчук мог вернуть домой четырех узниц, отбывающих сроки в "ЛДНР": Наталью Стеценко, Наталью Савченко, Екатерину Котенко и Светлану Довгаль, а потом осенью еще трех, но Зеленский заблокировал это освобождение, и тогда Денисова ни слова не сказала, молчанием одобрив это преступление президента.

От конфликта на Донбассе пострадали многие украинцы, многие сидят в тюрьмах. Если бы украинскую власть реально беспокоила судьба этих людей, Зеленский и Денисова сделали бы все, чтобы их освободить. Но ведь обменов не было уже два года. Зеленский блокирует любые инициативы по этому поводу. В ОРДЛО уже прямо заявляют, что в ТКГ должен работать Медведчук, так как с ним можно вести диалог и договариваться. В отличие от "зеленых", Медведчук за время своей работы в ТКГ вернул домой, к родным полторы тысячи человек.

В качестве жеста доброй воли и для разблокирования процесса обмена ОРДЛО готовы были передать Украине осужденных женщин, которым нужна медицинская помощь. Отдать просто так. Но Зеленский сказал "нет", потому что передать их Украине власти ОРДЛО намеревались через Медведчука.

И никто в окружении Зеленского не может и слова молвить наперекор воле царя. Где была та же Денисова, когда Зеленский обрек сначала четырех женщин (а потом осенью еще трех) на заключение в застенках ОРДЛО? Разве тогда не было известно, что узницам необходима медицинская помощь? Об этом говорил Медведчук, об этом говорили родственники женщин. Но никому не было дела до них. А спустя год Денисова решила попиариться на судьбе осужденных.

Украинская власть лицемерна и жестока. Ей нет дела до своих граждан. Денисова не омбудсмен, а подельник преступного режима. Она всегда молчит по поводу повсеместного нарушения прав человека в Украине. Власть по беспределу закрывает каналы, сажает под домашний арест лидера оппозиции по сфабрикованным делам, накладывает санкции против своих же граждан, а Денисова молча одобряет.

А в своих соцсетях затем такие, как Зеленский и Денисова, будут показательно страдать по поводу тяжелой участи украинцев. Лживые, лицемерные, отвратительные чинуши. Вместо слов займитесь делом, тогда от ваших лиц не будет тошнить.

Кирилл Ковальчук

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