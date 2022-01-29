Политика Россия перебросила в Беларусь дивизион Панцирей-С

2022-01-29 14:00

 

Россия продолжает перебрасывать в Беларусь военную технику для совместных учений, которые стартуют 10 февраля.

Россия перебросила на учения в Беларусь зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С, сообщили в Минобороны РФ.

"Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион Панцирь-С Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Так, дивизион Панцирей-С включает 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах.
Отмечается, что после разгрузки личный состав совершит марш в заданные районы, где оборудует позиции и заступит на учебное-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

subscriber subscriber

Еще по теме

Руководство старейшей газеты Беларуси будут судить за махинации с оплатой коммуналки

2022-01-28 15:48

США пригрозили Беларуси: за помощь Москве при вторжении в Украину НАТО примет меры

2022-01-26 13:12

Украинцев призвали не стоять рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине: причина

2022-01-24 15:40

Россия призывает Украину к диалогу и зовет Медведчука с парламентской делегацией на переговоры в Госдуму

2022-01-23 16:35

Еще новости в разделе "Политика"

Россия перебросила в Беларусь дивизион Панцирей-С

2022-01-29 14:00

Резников предостерег Берлин от восстановления ГДР

2022-01-29 13:30

У стран НАТО разные взгляды на поставки оружия Украине, - Столтенберг

2022-01-29 13:00

В Пентагоне оценили вероятность вторжения России в Украину

2022-01-29 12:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Россия перебросила в Беларусь дивизион Панцирей-С 2022-01-29 14:00
Резников предостерег Берлин от восстановления ГДР 2022-01-29 13:30
У стран НАТО разные взгляды на поставки оружия Украине, - Столтенберг 2022-01-29 13:00
В Пентагоне оценили вероятность вторжения России в Украину 2022-01-29 12:00