В Минсоцполитики сообщили, какие выплаты и пенсии проиндексируют в марте

В марте 2022 года пройдет индексация пенсий, которая коснется большинства получателе социальных выплат.
Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Минимальную пенсионную выплату лицам с инвалидностью первой группы и лицам с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) повысять с 2200 до 2300 грн, а для неработающих пенсионеров с минимальной пенсией и без полного стажа выплаты увеличат на 166 грн до 2100 грн.
Эта доплата планируется для лиц с инвалидностью, получающих государственную социальную помощь.
В частности, на 14% проиндексируют:
На 14 % проиндексируют доплаты для пожилых людей. После индексации выплаты составят для:
Правительство предлагает увеличить размер государственного пособия на:
Для украинцев, на которых не распространяется порядок индексации пенсий, установят доплаты в 135 грн в месяц.
Ранее мы писали, что ногие украинские пенсионеры, которые имеют большой стаж, жалуются на то, что последний практически не отражается на размере их пенсии.