Детали В Минсоцполитики сообщили, какие выплаты и пенсии проиндексируют в марте

2022-01-31 20:20

 

В марте 2022 года пройдет индексация пенсий, которая коснется большинства получателе социальных выплат.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Минимальную пенсионную выплату лицам с инвалидностью первой группы и лицам с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) повысять с 2200 до 2300 грн, а для неработающих пенсионеров с минимальной пенсией и без полного стажа выплаты увеличат на 166 грн до 2100 грн.

Эта доплата планируется для лиц с инвалидностью, получающих государственную социальную помощь.

В частности, на 14% проиндексируют:

  • страховые пенсии, назначенные до 2019 года (при этом сумма повышения будет не менее 100 грн, а средний размер повышения составит около 500 грн);
  • пенсии военным (средний размер повышения составит 700 грн);
  • минимальные размеры пенсий по инвалидности вследствие аварии на ЧАЭС (средний размер повышения составит 400 грн) и другие пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

На 14 % проиндексируют доплаты для пожилых людей. После индексации выплаты составят для:

  • человек в возрасте 75-80 лет — 456 грн;
  • человек в возрасте 80 + — 570 грн.

Правительство предлагает увеличить размер государственного пособия на:

  • 400 грн (с 1 700 грн до 2 100 грн) для получателей пособия на каждого ребенка, воспитывающегося в многодетной семье;
  • 166 грн (с 1934 грн до 2 100 грн) для получателей государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Для украинцев, на которых не распространяется порядок индексации пенсий, установят доплаты в 135 грн в месяц.

Ранее мы писали, что ногие украинские пенсионеры, которые имеют большой стаж, жалуются на то, что последний практически не отражается на размере их пенсии.

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