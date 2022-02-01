Детали Украина должна стать мостом между Россией и Западом, а не продолжать уничтожать свою экономику

2022-02-01 14:05

Украина должна стать мостом между Россией и Западом, между Западом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а не уничтожать свою экономику, подписав соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалу UkrLive.

"Украина должна стать мостом между Россией и Западом, между Западом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом смысл и возможности развития прагматизма в экономической сфере, а не в том, что мы подписали соглашение и договор о ЗСТ с ЕС, фактически уничтожили экономику и продолжаем идти по пути ее уничтожения", - отметил Виктор Медведчук.

По его словам, нет другого пути, как путь назад, "но это фактически путь вперед к прогрессу – к внеблоковому статусу".

"Мы ведь вообще должны идти по пути, там, развития реформ скандинавского плана, именно скандинавского, такие, как есть сегодня в той же Финляндии, Швеции. То есть построение этого социализма или социал-демократии, ориентированная на интересы людей, а не строить дикий капитализм, что сегодня происходит в Украине. Ориентированную экономику на интересы людей, обеспечение пенсионеров, развитие таких сфер, как здравоохранение, образование. Вот этот путь", - заключил оппозиционный политик.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает строить в Украине анти-Россию, поскольку в стране продолжается дискриминация русского языка, русскоязычного населения и насильственная украинизация.

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