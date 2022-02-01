Детали Медведчук: Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией

2022-02-01 14:07

Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией. Такое заявление в эфире телеканала "UkrLive" сделал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"У Запада есть другая цель, стратегическая. Во-первых, Запад давно принял решение использовать Украину как плацдарм. И это прискорбно для граждан Украины и я с сожалением об этом говорю. Плацдарм для противостояния с Россией. Зачем им противостоять с Россией понятно. На сегодняшний день Россия выходит на первые уровни авторитетов в мире, сегодня не складываются отношения у США с Китаем, у которого дружеские отношения с Россией, многими странами азиатского тихоокеанского региона. И они видят в этом причину тех успехов, которые Россия достигла в той же Сирии, что Россия делает на сегодняшний день на Ближнем Востоке. Это все встречает негодование и неприятие со стороны Запада. А главное, почему нагнетается ситуация в последнее время, - это то, что Россия обратилась с письмом о юридических гарантиях, я бы назвал это действительно ультиматумом, на мой взгляд, в отношении того, какими должны быть письменные, юридически выверенные гарантии безопасности для РФ со стороны США, НАТО", - отметил Виктор Медведчук.

При этом оппозиционный политик напомнил, что США являются хозяевами НАТО, и позиция США является главной для всех стран НАТО.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что он не верит во вторжение в Украину.

"Потому что когда мы говорим по поводу вторжения, а это вы правильно сказали в начале нашей беседы, о том, что вторжение сегодня стало популярным словом, наверное, в Интернете оно больше всего встречается - "вторжение", "вторжение". Мы то понимаем, что речь идет о якобы вторжении российских войск на территорию Украины, и это тема, которая нагнетается. Но, извините, если эта тема реально существует в умах Зеленского и окружения, если она представляет опасность, как это они пытались навязать эту точку зрения как мнение наших граждан, так вы ж что-то делайте", - отметил оппозиционный политик.