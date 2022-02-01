Детали ИноСМИ цитируют Медведчука: Создание "группы дружбы" между парламентами России и Украины - важный шаг к нормализации отношений между странами

2022-02-01 14:21

Создание "группы дружбы" между парламентами России и Украины - важный шаг к нормализации отношений между странами. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук, пишет англоязычный новостной сайт OopsTop.

"Государственная Дума создала депутатскую группу по связям с Верховной Радой Украины, которую возглавил заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации Евгений Попов… Создание группы дружбы между парламентами России и Украины является важным шагом к нормализации отношений между нашими странами", — цитирует издание слова Медведчука, из опубликованного заявления на сайте его политсилы.

При этом добавляется, что по словам политика, эта инициатива является своевременной и необходимой для двух государств.

"В этих условиях для предотвращения дальнейшей эскалации именно Верховная Рада Украины, как высший представительный орган в государстве с парламентско-президентской формой правления, способна взять на себя ответственность и успешно урегулировать сложившуюся ситуацию через открытый диалог и разумный компромисс", — отметил Медведчук.

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук отметил, что в Госдуме создана депутатская группа по связям с Верховной Радой Украины, которую возглавил заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации Евгений Попов.

По словам последнего, группы сотрудничества с парламентами США и Украины будут работать не только с парламентами, планируется работать со всеми здоровыми силами в Украине, в том числе и вне Рады.

В свою очередь, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал инициативу Медведчука и отметил, что диалог между Госдумой и ВР – единственно правильный путь.