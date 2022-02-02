Мир фото Польша согласовала поставку Киеву новой партии военной помощи - получим ПЗРК Piorun

2022-02-02 13:41

Совет министров Польши согласовал поставку в Украину новой партии военной помощи, в частности переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun. Об этом в ночь на среду, 2 февраля, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак в Twitter.

"Хорошие новости. По моей просьбе Совет Министров принял постановление о помощи Украине. Предоставим самое современное польское оборудование - переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Комплекс Piorun (первоначально обозначался как Grom-M) разработан и выпускается польским предприятием ZM MESKO. Его разработка началась в 2006 году. Piorun может поражать воздушные цели на высотах от 10 до 4000 м и на расстоянии от 500 до 6500 м от оператора. Общая длина ПЗРК в боеготовом положении порядка 1,6 м, масса - 16,5 кг.