Политика Трамп дал понять, что соглашения о полезных ископаемых недостаточно для возобновления помощи Украине

2025-03-10 08:23

Президент США Дональд Трамп в частном порядке дал понять своим помощникам, что подписанного соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными с Украиной. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на комментарии американских чиновников.

Трамп также хочет увидеть изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, включая готовность пойти на уступки, в частности, территориальные. Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги к выборам в Украине и, возможно, к уходу с поста лидера своей страны", - говорится в сообщении.

По словам представителя США и представителя администрации, в США якобы нет указаний на то, что прекращение обмена разведданными напрямую повлияло на российские атаки. Там утверждают, что большие атаки якобы "были спланированы к прекращению передачи разведданных и помощи".

Оба чиновника оптимистично настроены, что поток оружия и оборудования, а также обмен разведданными могут быть возобновлены на следующей неделе, особенно после того, как Зеленский заявил, что Украина "готова сесть за стол переговоров как можно скорее".

Чиновники уверяют, что США по-прежнему делятся с Украиной оборонными разведданными - то есть информацией, которая помогает Украине защищаться от атак, но якобы не предоставляют информацию о целях на территории рашистов.

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2025-03-10 08:23
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Политика

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Трамп дал понять, что соглашения о полезных ископаемых недостаточно для возобновления помощи Украине 2025-03-10 08:23