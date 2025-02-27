Политика Евросоюз готовит увеличенный на десятки миллиардов евро пакет военной помощи для Украины

2025-02-27 08:26

Страны Евросоюза могут увеличить на треть пакет дополнительной военной помощи для Украины - до 30 млрд евро. Об этом сообщил редактор Радио Свобода по Европе Рикард Йозвяк в соцсети X.

По его словам, министры иностранных дел ЕС обсудили выделение этого - дополнительного - пакета военной помощи Украине. При этом в блоке до сих пор нет согласия по поводу окончательной суммы пакета, этот вопрос будет передан на обсуждение лидерам Евросоюза на следующей неделе.

"20 миллиардов евро - это, вероятно, минимум, (сумма) может вырасти до 30 миллиардов", - написал Йозвяк.

Напомним, два дня назад агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз готовит пакет дополнительной военной помощи для Украины на сумму около 20 млрд евро.