Детали Медведчук: Зеленскому неоднократно говорили о том, что Украину в НАТО не возьмут

2022-02-02 13:12

Президенту Владимиру Зеленскому неоднократно говорили о том, что Украину в НАТО не возьмут. Об этом рассказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала "UkrLive".

"Знаете, Украине НАТО не светит. Я вам хочу сказать - я не думаю, я знаю о том, что и США, и многие другие главные члены НАТО неоднократно говорили на неофициальном уровне, что никто Украину в НАТО не примет", - подчеркнул Виктор Медведчук.

Вместе с тем он добавил, что это говорили непосредственно Владимиру Зеленскому, однако глава украинского государства все равно продолжает на этом настаивать.

"Я еще раз говорю, но при этом, Россия потребовала письменных гарантий того, что это не произойдет. А он продолжал это делать для того, чтобы предъявить такое требование к западным партнерам, говорить, подождите, ну как, вы же за Украину. Вы за ее территориальную целостность. Вы должны принять Украину в НАТО, мы должны быть полноправными членами НАТО. А ему говорят, что это не произойдет, потому что для того, чтобы это произошло, надо консенсус с 30 членов НАТО. Мне не надо перечислять страны, которые точно за это не проголосуют. Но самое главное, что такая информация идет и от США, о том, что они, правда, говорят, это, я бы сказал, лояльно", - рассказал оппозиционный политик.

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.

"У Запада есть другая цель, стратегическая. Во-первых, Запад давно принял решение использовать Украину как плацдарм. И это прискорбно для граждан Украины и я с сожалением об этом говорю. Плацдарм для противостояния с Россией. Зачем им противостоять с Россией понятно. На сегодняшний день Россия выходит на первые уровни авторитетов в мире, сегодня не складываются отношения у США с Китаем, у которого дружеские отношения с Россией, многими странами азиатского тихоокеанского региона. И они видят в этом причину тех успехов, которые Россия достигла в той же Сирии, что Россия делает на сегодняшний день на Ближнем Востоке. Это все встречает негодование и неприятие со стороны Запада. А главное, почему нагнетается ситуация в последнее время, - это то, что Россия обратилась с письмом о юридических гарантиях, я бы назвал это действительно ультиматумом, на мой взгляд, в отношении того, какими должны быть письменные, юридически выверенные гарантии безопасности для РФ со стороны США, НАТО", - отметил Виктор Медведчук.