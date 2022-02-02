Детали Шабовта: Медведчук – наилучший переговорщик с Россией, и если бы Зеленскому хватило ума снять с него все санкции, это изменило бы атмосферу в стране

2022-02-02 13:23

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук является наилучшим переговорщиком во всех конструктивных отношениях с Россией и если бы президенту Владимиру Зеленскому хватило ума снять с него все санкции, то это изменило бы атмосферу в стране.

Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

"Я очень внимательно прослушал. Интервью, которое господин Медведчук дал Диане Панченко поражает глубиной, системностью анализа. Меня поразила концовка, где его Диана спрашивает: "В чем вы находите свои моральные резервы и силы?". Понимаете, это человек, который может быть противоречив по своим политическим симпатиям", - сказал он.

Шабовта подчеркнул, что для него Медведчук – это переговорщик номер один во всех конструктивных отношениях с Россией.

"Представьте, чтобы произошло, если бы на этом фоне хватило бы ума тому же окружению Зеленского подсказать незамедлительно снять все незаконные санкции, наложенные на Медведчука. И в течение короткого времени мог бы произойти самый массовый возврат удерживаемых лиц. Это настолько изменило бы атмосферу. Украина стала печальным автором такого потока глупостей насчет "Северного потока-2". Мы так долго орали на всех уровнях, что это новый вид оружия. Это полный бред. Это согласованный стратегический и экономический проект целого ряда государств. Когда Кулеба швыряет такие слова, вы забыли о том, что Россия не единовластный собственник этого проекта. Там пять мощнейших компаний Западной Европы, начиная с Германии, Австрии Швейцарии. Они вложили туда собственные деньги. Это самый яркий показатель их экономической заинтересованности. Сегодня все новые разработки очень энергоемкие и газ для них является как раз той самой альтернативой на допоставки в больших объемах", - указал эксперт.

По его словам, "нападая на Россию, крича о том, что она может манипулировать Западной Европой, парадокс в том, что при этом манипуляторы все время забывают о том, что объем суммарных поставок Россию во всю Западную Европу перекрывает только треть – 35%, а остальное перекрывается за счет других. Но зато под шумок американцы сейчас наращивают туда поставки своего сжиженного газа".

"Украина сможет вернуться в сотрудничество. Я понимаю боль, с которой Медведчук, это был результат его переговорных процессов. Я помню, как он ездил туда с Рабиновичем вместе. Они приезжали туда и называли конкретные цены меньше 200 долларов, по которым Украина могла бы на долгосрочных основаниях получать энергоносители. И конфликт разрешился бы на фоне этого. Ведь все же понимают, в какой значительной степени то, что происходит сегодня на Востоке, было порождено внутренними проблемами. Мы подходим к тому, что Украине нужно становиться на лыжи реальных прогнозов, а не красивых заявлений", - добавил Шабовта.

Напомним, народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Юрий Загородний заявил, что для того, чтобы в Украине улучшилась экономическая ситуация и были средства, нужно менять экономический курс. Именно об этом и говорит председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который предлагает альтернативный курс развития Украины. Но власть предъявляет ему обвинения и фабрикует уголовные дела.