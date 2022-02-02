Детали Якубин о разных мерах пресечения для Медведчука и Порошенко по одному делу: Это явное преследование лидера ОПЗЖ

2022-02-02 13:25

Разные меры пресечения в одном и том же деле против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и пятого президента Петра Порошенко – это явное преследования лидера оппозиции. Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил политолог Алексей Якубин.

"По одному и тому же делу, с одними и теми же обвинениями Порошенко была избрана самая легкая мера пресечения в виде личного обязательства, а для Виктора Медведчука – это круглосуточный домашний арест… Возникает логичный вывод, что это конкретно преследование Медведчука происходит… Почему такая разница в мерах пресечения к разным политикам, фигурирующим по одному делу? На это сторона обвинения должна активно реагировать, потому что у общества будет складываться такое ощущение, что все равны, но кто ровнее", – сказал он.

Якубин также отметил, что с нетерпением ждет чем закончится рассмотрение апелляции на меру пресечения Порошенко.

"Давайте посмотрим, что будет происходить 11 февраля, когда будут рассматривать апелляцию на меру пресечения Порошенко. Здесь в чем есть нюансы – у нас есть Генпрокуратура и есть Государственное бюро расследований. У ГПУ сейчас есть только возможность надзора и выступать обвинением в суде, но все расследование ведет ШБР. И насколько я понимаю, Порошенко должен приходить в ГБР, давать показания", – уточнил эксперт.

Он также уверен, что Порошенко это уголовное дело использует с целью повысить свой рейтинг.

"Мы уже видели, как со стороны пятого президента есть попытка это дело активно политизировать для своих рейтинговых плюсов – он его использует, чтобы цементировать собственного избирателя и на основе этого дела, как это ни парадоксально, Порошенко хочет заключить в объятия всех своих потенциальных конкурентов на своем же электоральном поле", – добавил Якубин.

Напомним, 20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора.

30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП, нарушая закон, попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

В ходе судебного заседания во вторник, 12 октября, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

Отметим, в сентябре в Киев приезжали с визитом секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле. Они посетили председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, и провели встречу с ним и сопредседателем партии Вадимом Рабиновичем. А уже 1 ноября немецкие политики основных уровней - депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер - посетили председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку. В свою очередь Виктор Медведчук поблагодарил немецких коллег, которые нашли время приехать к нему в гости, с учетом тех условий и той ситуации, в которой он находится.

2 ноября Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь!" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура. Однако практического значения это уже не имеет, так как Медведчук находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по другому делу - об "угольной госизмене".

11 ноября ведущий европейский адвокат Бертран Мельмендье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Он подписал договор о правовой защите лидера оппозиции.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 144 568 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.