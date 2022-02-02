Детали Россия будет требовать освободить Медведчука, для Путина теперь это принципиальный вопрос

2022-02-02 13:29

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Медведчук и вторая холодная война.

Пропаганда создала картинку, что Путин, да и вообще Россия, спит и видит, когда доблестная Украина отдаст им оппозиционного политика Виктора Медведчука. Но на самом деле такая картинка лжива. Российская система власти совершенно не такая, как ее рисует украинская пропаганда, работает по иным законам, и преследует иные цели. Они, эти цели, далеки от целей ангелов Божьих, но уж точно не направлены исключительно на Украину, запрет украинского языка и уничтожение украинской идентичности. В российской системе власти и слов-то таких не знают, у них свои проблемы. Медведчук уже почти год как под санкциями, положение его ухудшилось домашним арестом, а Россия выражала озабоченность, но в тоже время подчеркивала, что репрессии Медведчука - исключительно украинский вопрос. Москва не только не выразила желания поменять оппозиционного лидера на что-либо или кого-либо, но и четко дала понять, что такой обмен невозможен. Короче, шантаж не удался.

Но это Киеву не удалось. А вот теперь ситуация поменялась. Россия реально наехала на НАТО и США. Ситуация быстро вернула мир в состояние холодной войны, и рискует перейти в атомный конфликт. Песню "Ничего не будет, они договорятся" давайте оставим обывателям. Холодная война несколько раз могла перейти в атомную, что и дало старт Разрядке и Перестройке. Если мы внимательно изучим историю холодной войны, то поймем, насколько человечество было у последней черты, и то, что эту черту не переступили, - скорее, чудо, а не закономерность.

2022 год - год крушения однополярной системы. Дело не только в том, что Китай, Россия и Индия усилились, а еще и в том, что США ослабли. Дело вовсе не в выходе из Афганистана, а в том, что американская модель миропорядка, которую Штаты строили с 1944 года и которая победила в 1991-м, оказалась несостоятельной.

Все это вовсе не значит, что Россия или Китай победят, мир опять подвинулся к атомной катастрофе, так что, возможно, победителей и не будет вовсе. Ну, это если скатятся к атомной войне. Но ведь в холодную мы уже скатились. И США от этого совсем невесело. Ведь миропорядок образца 1991 года означал контроль не только над Украиной, но и над Россией. И даже если предположить, что США не отдадут Украину, то Россию они контролировать не смогут. Россия сейчас собирает неподконтрольные Штатам государства-изгои. И эта команда может очень продуктивно испортить Штатам жизнь.

Для Украины вторая холодная вообще горе - ведь в такой войне боевые действия идут на территориях бедных стран третьего мира, каковой Украина уже является по факту. Но кто у нее спрашивает? Украину уже превратили в банановую республику, и она станет либо новой Кубой, либо новым Чили. Короче, Гондурас уже не дразнилка, а недостижимая мечта.

Но вторая холодная невыгодна и Москве. Российской элите придется отказываться от европейских удобств и американских технологий, то есть становиться чем-то вроде советских людей, а она, российская элита, не в восторге от таких перспектив. Короче, сейчас идет активный двухсторонний поиск, как пропетлять от второй холодной. И тут... барабанная дробь... Москва вспоминает о Медведчуке.

Боже мой, Виктор Владимирович, вас обижают, шо вы говорите! За этим за всем стоит компромиссный вариант США и России во внеблоковости Украины. То есть Украина не достается никому (ну и хрен с ней), выполняет минские соглашения и более не рассматривается как полигон для войнушки на чужой территории.

В 2021 году Москва не разыгрывала карту Медведчука, поскольку ее интересовало противостояние с НАТО, общая игра. И она на это противостояние вышла. Далее клинч - Россия послабее Штатов и НАТО, но Украина ей больше нужна, поскольку дело совершенно не в ней, а в региональном лидерстве, которое Россия подтвердила в Беларуси и Казахстане.

И вот теперь Медведчука вытащили из колоды. Ход спикера Госдумы Володина является многоходовой комбинацией. В этой комбинации Москва приглашает Киев к переговорам и выигрывает в любом случае. Соглашаются, Москва продавливает "Минск", США не мешают. Отказываются - Москва заявляет, что Киев не хочет мира и действует по своему усмотрению.

В этой ситуации Москве нужен политик с неупоротой позицией, а Медведчук не только таким является, но и безвинно пострадавший, поскольку, несмотря на тонны пропаганды против него, его вина не доказана в суде. И теперь уже не Киев шантажирует Москву Медведчуком, а Москва - Киев, а опосредованно Вашингтон. Где ваша хваленная демократия, свобода слова и равенство всех перед законом.

А у США только два выхода - отвалить с сохранением лица, пойти на внеблоковость Украины, обещая ей членство в НАТО и ЕС в XXV веке, или развязать-таки войну, и втянуться в раздел мира по полной, с перспективой либо выиграть Украину, либо проиграть все.

Москва будет играть Медведчуком, пока ее будет интересовать выполнение минских соглашений. Но хорошо видно, что там уже есть проект на эти соглашения наплевать, забрать Донбасс, а, возможно, предложенный президентом Зеленским Харьков. Тогда, кстати, не надо никакой Новороссии, будет еще одна Украина со столицей в Харькове (такое уже было). И в этой ситуации Медведчук не нужен (и даже Мураев!!!).

В этом плане и России, и США предпочтительнее не злобный, обидчивый и мнительный Зеленский, а разудалой Петр Алексеевич, который "жму руку" и все такое. Владимир Александрович все сделал, чтобы связать Петра Алексеевича и Виктора Владимировича в одно целое. И это одно целое его, Зеленского, и потопит. Кстати, Петру Алексеевичу необязательно выполнять "Минск", достаточно купить билет Владимиру Александровичу в Оман. В Ростов его уже не возьмут, а в США, похоже, его шуток уже не понимают.

Денис Жарких

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