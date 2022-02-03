2022-02-03 13:38

Владимиру Зеленскому дали месяц на завершение дел на посту президента, но он уже договаривается о гарантиях неприкосновенности. Об этом в эфире UkrLive заявил правозащитник, политический эксперт Владимир Чемерис.

Эксперт предположил, что визиты западных политиков в Украину не являются безосновательными и не касаются якобы российской агрессии, о которой говорит Офис президента.

Чемерис напомнил, что сегодня, 1 февраля, в Киев прилетит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который проведет личную встречу с гарантом.

"Сегодня в Украину прилетит премьер Британии Борис Джонсон, который на встрече с Зеленским сделает ему последнее предупреждение: или ты за месяц завершаешь дела на посту президента и уходишь в отставку, но с гарантиями неприкосновенности. Или британская разведка откроет информацию об активах", - заявил он.