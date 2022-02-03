Детали TIME: Политические репрессии Зеленского против Медведчука необоснованные

2022-02-03 13:50

Данный материал фактически подтверждает тезис о внешнем управлении Украиной

 
Известный американский журналист Саймон Шустер в своей статье для журнала Time делает вывод, что все санкции Зеленского против Виктора Медведчука являются незаконными и голословными.
 
Так, журналист утверждает, что санкции против Медведчука и трех оппозиционных каналов были введены, когда рейтинг Зеленского упал, а ОПЗЖ вышла на первое место во всех социологических опросах.
 
Кроме того, автор прямо утверждает, что так называемая «деолигархизация», которую проводит Зеленский – это политика направленная в первую очередь, против его политических оппонентов.
 
И самое главное. Данный материал фактически подтверждает тезис о внешнем управлении Украиной. Ведь Зеленский, санкциями против Медведчука хотел… сделать подарок Джо Байдену. 
"Зеленский стал особенно беспокоиться о телевизионных каналах партии… Когда в феврале прошлого года он решил прекратить вещание каналов … это было задумано как приветственный подарок администрации Байдена… По словам Данилюка (в то время первого советника президента по национальной безопасности), решение преследовать друга Путина "было рассчитано так, чтобы вписаться в американскую повестку дня", – говорится в материале.
 
Публикация в Time – это очередной гвоздь в политический гроб Зеленского. Диктатура, политические преследования оппозиции, закрытие оппозиционных каналов, добровольная передача страны под внешнее управление. И это неполный перечень того, что обличает американский журналист.
 
Такой человек как Зеленский недостоин быть президентом Украины. Надеюсь, он им пробудет еще недолго.
 
Кирилл Киквидзе
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