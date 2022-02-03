Детали Медведчук — один из самых эффективных переговорщиков в вопросах достижения мира на Востоке Украины и освобождения удерживаемых лиц, — американский журнал Time

2022-02-03 14:47

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук является одним из самых эффективных переговорщиков на мирных переговорах. Об этом говорится в статье Симона Шустера «Нерассказанная история украинского кризиса», опубликованной в американском журнале Time.

«С тех пор как Россия впервые начала войну в 2014 году, Медведчук выступал в качестве одного из ведущих переговорщиков на многочисленных раундах мирных переговоров, часто добиваясь освобождения военнопленных», — отмечается в ней.

Как уточняет автор, этому способствовало то, что лидер украинской оппозиции имеет прямой контакт с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«У него есть прямой доступ к Путину», — цитирует журналист представителя украинской разведки. По его словам, такой доступ – редкость, и это сделало Медведчука эффективным посредником», — подчеркивается в статье журнала Time.

Однако, добавляется в материале, президента Украины Владимира Зеленского такие аргументы не тронули, и украинские власти посадили Виктора Медведчука под домашний арест.

Напомним, с начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народному депутату Украины Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.

К слову, в начале 2021 года представители ОРДЛО были готовы в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января прошлого года они могли бы быть дома. Но действующая украинская власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой.

Еще троих женщин было предложено освободить и передать Виктору Медведчуку осенью 2021 года. Украинская власть заблокировала освобождение и этих женщин.

Источник: skeptik.com.ua