Детали Медведчук: Моя политическая борьба продолжается несмотря на политическое преследование со стороны власти

2022-02-04 14:28

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил о продолжении политической борьбы несмотря на политическое преследование со стороны власти. Об этом он рассказал в интервью журналисту "Нового издания" Владимиру Самарскому.

"Все продолжается. Тем, чем занимался я и занимаюсь. Конечно, ограничен в вопросах возможности работы в Раде, в комитете, во встречах с избирателями. Ну, а все остальное примерно осталось таким же, как и было: встречи с однопартийцами, с руководством партии, с депутатами фракции, с представителями СМИ, насколько это возможно. То есть то, что можно - продолжается. Как минимум, точно политическая борьба продолжается и будет продолжена, несмотря ни на какие условия, несмотря ни на какие ограничения. Это 100%", - заявил председатель политсовета ОПЗЖ.

Также политик рассказал, как проходит его заключение.

"Наверно, это, скажем так, специфически сложно. Но ведь надо привыкать к любым условиям, если ты чего-то хочешь добиться, если есть какая-то принципиальность и последовательность, надо ее продолжать отстаивать. Конечно же, можно было лечь у телевизора, смотреть сериалы, иногда новости, а лучше не смотреть их, и ждать, пока вот это кошмар закончится. Но, во-первых, так не получается, во-вторых, я точно так бы не смог, поэтому все продолжается. Борьба в тех формах и в тех возможностях, которые сегодня предоставлены. А психология и менталитет. Ну, человек должен руководить собой, и я себя к этому как бы приручил. Ну, наверное, были какие-то проблемы в начале, чисто психологического свойства, но не долго. Я понимал, более того, наверное, сыграло то, что я понимал, что вот те репрессии в отношении меня, незаконное уголовное преследование, - это не так быстро закончится. Это было самое главное в чем я себя смог убедить, что надо готовиться к продолжительной, затяжной, напряженной и изнурительной борьбе с этим беззаконием. И я встал на этот путь, и очень хорошо, что я для себя принял это решение в плане того, что я не могу рассчитывать на эффект завтра-послезавтра, через неделю, через месяц. А надо вести борьбу, не ограничивая какими-то сроками, а ограничивая только содержание и направленность этой борьбы", - рассказал Виктор Медведчук.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

С февраля 2021 года по январь 2022 года мировые СМИ опубликовали 152 778 публикаций, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.